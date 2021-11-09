Эменало — новый фаворит на роль спортивного директора "Ньюкасла"

Майкл Эменало стал новым фаворитом на роль спортивного директора "Ньюкасла".

Накануне "Ньюкасл" обзавелся новым главным тренером, заключив контракт с Эдди Хау до 2024 года.



Теперь новым владельцам "сорок" нужен человек, который будет определять спортивную стратегию клуба и отвечать за трансферы.



Изначально клуб с "Сент-Джеймс Парк" хотел пригласить на эту роль Марка Овермарса из "Аякса", однако экс-игрок "Арсенала" отверг эту возможность и решил остаться в Амстердаме, сообщает The Athletic.



По информаци The Telegraph, теперь "Ньюкасл" нацелился на Эменало, чей короткий и неудачный период в "Монако" не испортил ту репутацию, которую он заслужил в "Челси", куда он приводил игроков вроде Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.



Также утверждается, что Эменало является поклонником методов Хау, поэтому у них были бы все шансы сработаться.