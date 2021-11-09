Эменало — новый фаворит на роль спортивного директора "Ньюкасла"

Майкл Эменало Майкл Эменало стал новым фаворитом на роль спортивного директора "Ньюкасла".

Накануне "Ньюкасл" обзавелся новым главным тренером, заключив контракт с Эдди Хау до 2024 года.

Теперь новым владельцам "сорок" нужен человек, который будет определять спортивную стратегию клуба и отвечать за трансферы.

Изначально клуб с "Сент-Джеймс Парк" хотел пригласить на эту роль Марка Овермарса из "Аякса", однако экс-игрок "Арсенала" отверг эту возможность и решил остаться в Амстердаме, сообщает The Athletic.

По информаци The Telegraph, теперь "Ньюкасл" нацелился на Эменало, чей короткий и неудачный период в "Монако" не испортил ту репутацию, которую он заслужил в "Челси", куда он приводил игроков вроде Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Также утверждается, что Эменало является поклонником методов Хау, поэтому у них были бы все шансы сработаться.


Метки Аякс, Ньюкасл, Овермарс, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 10:00

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