Эменало — новый фаворит на роль спортивного директора "Ньюкасла"
Майкл Эменало стал новым фаворитом на роль спортивного директора "Ньюкасла".
Накануне "Ньюкасл" обзавелся новым главным тренером, заключив контракт с Эдди Хау до 2024 года.
Теперь новым владельцам "сорок" нужен человек, который будет определять спортивную стратегию клуба и отвечать за трансферы.
Изначально клуб с "Сент-Джеймс Парк" хотел пригласить на эту роль Марка Овермарса из "Аякса", однако экс-игрок "Арсенала" отверг эту возможность и решил остаться в Амстердаме, сообщает The Athletic.
По информаци The Telegraph, теперь "Ньюкасл" нацелился на Эменало, чей короткий и неудачный период в "Монако" не испортил ту репутацию, которую он заслужил в "Челси", куда он приводил игроков вроде Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.
Также утверждается, что Эменало является поклонником методов Хау, поэтому у них были бы все шансы сработаться.
09.11.2021 10:00
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