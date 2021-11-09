Смит уверен, что смог бы финишировать с "Виллой" в топ-10

Уволенный с поста главного тренера "Астон Виллы" Дин Смит уверен, что он смог бы завершить этот сезон в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.

Потерпев пять поражений в Премьер-Лиге подряд, клуб с "Вилла Парк" решил указать Смиту на дверь и сейчас ищет нового рулевого.



Таким образом, Смит оставил "Виллу" на 16-м месте в Премьер-Лиге. Однако Дин уверен, что с ним вылет бирмингемскому клубу не грозил бы.



"Убежден, мы продолжили бы свой прогресс в этом сезоне. Я понимаю футбольную индустрию и, конечно, понимаю решение владельцев, но я чувствовал, что скорое возвращение в строй важных игроков позволит нам финишировать в верхней половине таблицы", — цитирует Смита The Independent.