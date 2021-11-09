Венгер: "Мы с Фергюсоном были словно два льва"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своих отношениях с сэром Алексом Фергюсоном из "Манчестер Юнайтед".
Тренерское противостояние Венгера и Фергюсона много лет украшало Премьер-Лигу. Арсен прибыл в Англию незнакомцем, тогда как сэр Алекс уже кое-чего добился к тому времени.
В отношениях Венгера и Фергюсона не все было гладко, однако Арсен считает это нормальным, ведь они оба стремились побеждать.
"Алекс Фергюсон был доминирующей фигурой в английском футболе. Каждый боялся его — от прессы до рефери".
"Думаю, это была хорошая возможность для меня показать, что в футбол умеют играть не только в Англии. Я был готов сражаться".
"Это (противостояние с Фергюсоном) было кое-чем очень агрессивным, особенно после матчей".
"Когда вы сражаетесь за победу, вы словно два льва. Твое единственное желание — сожрать другого льва, который тебе противостоит".
"Я не боялся никого в футболе", — вспоминает Венгер в своем документальном фильме.
09.11.2021 08:00
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