Венгер: "Мы с Фергюсоном были словно два льва"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своих отношениях с сэром Алексом Фергюсоном из "Манчестер Юнайтед".

Тренерское противостояние Венгера и Фергюсона много лет украшало Премьер-Лигу. Арсен прибыл в Англию незнакомцем, тогда как сэр Алекс уже кое-чего добился к тому времени.



В отношениях Венгера и Фергюсона не все было гладко, однако Арсен считает это нормальным, ведь они оба стремились побеждать.



"Алекс Фергюсон был доминирующей фигурой в английском футболе. Каждый боялся его — от прессы до рефери".



"Думаю, это была хорошая возможность для меня показать, что в футбол умеют играть не только в Англии. Я был готов сражаться".



"Это (противостояние с Фергюсоном) было кое-чем очень агрессивным, особенно после матчей".



"Когда вы сражаетесь за победу, вы словно два льва. Твое единственное желание — сожрать другого льва, который тебе противостоит".



"Я не боялся никого в футболе", — вспоминает Венгер в своем документальном фильме.