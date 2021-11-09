О'Хара: "Сульшер убивает игроков"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара обвинил главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, что тот "убивает игроков".

Не сумев найти применение стоившему клубу год назад 40 миллионов фунтов Донни Ван де Беку, минувшим летом Сульшер потратил еще 73 млн. фунтов на приглашение Джейдона Санчо.



Оба этих игрока выступают неважно и в данный момент не проходят в стартовый состав "Юнайтед". По мнению О'Хары, в этом виноват Сульшер, а люди недостаточно обращают внимание на эту проблему.



"Мы с вами говорили о том, что в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" не может быть никаких оправданий. Сам Сульшер выходил и говорил: "Больше никаких оправданий, у нас есть команда, у нас есть Роналду, мы готовы".



"Они потратили 70 миллионов фунтов на Санчо, и стоило ему начать играть за Сульшера, как его вышвырнули из сборной Англии".



"Этот парень убивает игроков. Ван де Бек был номинантом на "Золотой мяч", а теперь он даже не может сыграть ни матча".



"Это как-то остается без внимания. Будь на его месте Жозе Моуриньо, люди ломились бы в его дверь и говорили: "Что ты делаешь с этим игроком?"



"Санчо не был вызван в сборную Англии из-за Сульшера, а не потому, что он недостаточно хорош", — сообщил О'Хара talkSPORT.