Галлахер объяснил, почему автогол Алиссона был засчитан правильно
Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер объяснил, почему главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был неправ, назвав ошибкой судейское решение засчитать автогол Алиссона в матче против "Вест Хэма".
После поражения 3:2 от "Вест Хэма" в воскресенье Клопп был чрезвычайно недоволен судейством. Одна из его претензий к Крейгу Поусону касалась того, что рефери не увидел атаки на вратаря со стороны защитника "молотобойцев" Анджело Огбонны на четвертой минуте.
Однако Галлахер не видит никакого нарушения в действиях Огбонны и считает, что Алиссон сам виноват.
"Думаю, это хороший гол. Я не думаю, что Огбонна сделал что-либо неправильное, правда не думаю. Он прыгает за мячом, и он находится впереди. Это Алиссон вторгается в пространство Огбонны, нежели наоборот".
"Лично я не вижу здесь фола. Думаю, рефери поступил вполне правильно, зафиксировав гол, а система VAR поступила правильно, не став просить рефери посмотреть повторы", — сообщил Галлахер Sky Sports.
09.11.2021 06:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль проиграл по делу, а как проиграли судья или нет, уже неважно! хорошо что проиграли сейчас будет бремя разобрать спокойно ошибки дабы такое не повторялось!
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Просмотрев несколько повторов, тоже не заметил здесь фола. В современном розыгрыше уголового блокировать кипера это обычное дело. Посмотрите сколько Лено таких голов пропустил, где против него играли жестче, и рефери всегда засчитывали.
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несогласны только обосанные подливеры
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