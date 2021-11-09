Галлахер объяснил, почему автогол Алиссона был засчитан правильно

Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер объяснил, почему главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был неправ, назвав ошибкой судейское решение засчитать автогол Алиссона в матче против "Вест Хэма".

После поражения 3:2 от "Вест Хэма" в воскресенье Клопп был чрезвычайно недоволен судейством. Одна из его претензий к Крейгу Поусону касалась того, что рефери не увидел атаки на вратаря со стороны защитника "молотобойцев" Анджело Огбонны на четвертой минуте.



Однако Галлахер не видит никакого нарушения в действиях Огбонны и считает, что Алиссон сам виноват.



"Думаю, это хороший гол. Я не думаю, что Огбонна сделал что-либо неправильное, правда не думаю. Он прыгает за мячом, и он находится впереди. Это Алиссон вторгается в пространство Огбонны, нежели наоборот".



"Лично я не вижу здесь фола. Думаю, рефери поступил вполне правильно, зафиксировав гол, а система VAR поступила правильно, не став просить рефери посмотреть повторы", — сообщил Галлахер Sky Sports.