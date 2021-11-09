Погба получил травму бедра в сборной Франции

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму бедра на тренировке сборной Франции.

Напомним, из-за дисквалификации Погба пропустил два последних матча "Юнайтед" в Премьер-Лиге, против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".



При этом Поль сыграл против "Аталанты" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели, а в понедельник прибыл в расположение своей национальной команды.



Погба был одним из немногих игроков французской сборной, которые провели легкую тренировку в понедельник вечером, однако низкая интенсивность занятия не уберегла Поля от несчастья.



Как сообщает Evening Standard, Погба покидал тренировочное поле бок о бок с доктором французов Франком Ле Галлем и теперь рискует пропустит матчи против Казахстана и Финляндии в отборе к ЧМ-2022.