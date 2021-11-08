"Норвич" составил шорт-лист из Лэмпарда, Смита и Хазенхюттля

Находящийся в поисках главного тренера "Норвич" составил шорт-лист из трех кандидатов.

Напомним, "Норвич" попрощался с Даниэлем Фарке в минувшую субботу — спустя считанные часы после своей первой в сезоне победы, одержанной против "Брентфорда" (1:2). Очевидно, судьба немецкого тренера была решена еще до стартового свистка.



Как стало известно Sky Sports, "канарейки" уже составили шорт-лист на замену Фарке, куда вошли Дин Смит, Фрэнк Лэмпард и Ральф Хазенхюттль.



При этом "Норвич" уже назначил собеседование с Лэмпардом позже на текущей неделе. Открыт к переговорам и Смит ввиду своего увольнения из "Астон Виллы" на днях. С Хазенхюттлем сложнее — в данный момент он трудится в "Саутгемптоне".



Несмотря на последнее место в Премьер-Лиге, клуб с "Кэрроу Роуд" не теряет надежд избежать вылета в этом сезоне, и это будет приоритетной задачей для нового рулевого.