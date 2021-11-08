"Норвич" составил шорт-лист из Лэмпарда, Смита и Хазенхюттля

Фрэнк Лэмпард и Дин Смит Находящийся в поисках главного тренера "Норвич" составил шорт-лист из трех кандидатов.

Напомним, "Норвич" попрощался с Даниэлем Фарке в минувшую субботу — спустя считанные часы после своей первой в сезоне победы, одержанной против "Брентфорда" (1:2). Очевидно, судьба немецкого тренера была решена еще до стартового свистка.

Как стало известно Sky Sports, "канарейки" уже составили шорт-лист на замену Фарке, куда вошли Дин Смит, Фрэнк Лэмпард и Ральф Хазенхюттль.

При этом "Норвич" уже назначил собеседование с Лэмпардом позже на текущей неделе. Открыт к переговорам и Смит ввиду своего увольнения из "Астон Виллы" на днях. С Хазенхюттлем сложнее — в данный момент он трудится в "Саутгемптоне".

Несмотря на последнее место в Премьер-Лиге, клуб с "Кэрроу Роуд" не теряет надежд избежать вылета в этом сезоне, и это будет приоритетной задачей для нового рулевого.


Метки Лэмпард, Норвич, Смит, тренеры, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 23:00

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