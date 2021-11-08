Ворм не видит в "Тоттенхэме" лидеров

Бывший голкипер "Тоттенхэма" Михел Ворм считает, что у "шпор" есть проблемы с лидерами в раздевалке.

На этот международный перерыв "Тоттенхэм" уходит, занимая только девятое место в Премьер-Лиге. Безголевая ничья с "Эвертоном" накануне показала, что у нового главного тренера Антонио Конте много работы.



По мнению Ворма, проблемы "Тоттенхэма" не являются чисто игровыми. Михелу кажется, что Конте не найдет в раздевалке больших личностей. Кейна к таковым он не относит.



"В последние годы они переживают взлеты и падения. Думаю, "Тоттенхэму" не хватает в составе настоящего "олдскульного" лидера, который бы сказал: "Парни, нам нужно это изменить".



"Харри Кейн испытывает сложности с забитыми голами, он сосредоточен на своей собственной игре, поэтому ему сложно быть таким лидером".



"Думаю, Антонио Конте убедится, чтобы его игроки ясно выражались друг с другом", — сообщил Ворм BBC Radio 5 Live.