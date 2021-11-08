Смит-Роу впервые в карьере вызван в сборную Англии

Эмиль Смит-Роу Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу был дополнительно вызван в сборную Англии, что стало наградой за его отличную форму.

21-летний Смит-Роу присоединился к команде Гарета Саутгейта в понедельник и теперь будет готовиться к матчам против Албании и Сан-Марино в рамках отбора к ЧМ-2022.

Стоит отметить, что это первый вызов Эмиля в главную сборную страны — изначально "канонир" был приглашен только в молодежную команду U-21.

А вот Люк Шоу и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Мейсон Маунт из "Челси", Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона" на вызов из сборной не откликнулись.

Четверо перечисленных игроков, сообщает Sky Sports, остались в своих клубах решать возникшие у них проблемы со здоровьем.

Шоу приходит в себя после сотрясения в дерби с "Манчестер Сити", Рэшфорд сосредоточится на улучшении свой формы после операции на плече, Маунт едва перенес операцию на зубах, а Уорд-Проуз приболел.


Метки Арсенал, сборная Англии, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 21:00

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