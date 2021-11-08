"Ньюкасл" назначил Эдди Хау

"Ньюкасл" подтвердил назначение Эдди Хау на должность главного тренера, заключив с бывшим наставником "Борнмута" контракт до 2024 года.

"Ньюкасл" обратился к кандидатуре 43-летнего Хау после того, как от работы на "Сент-Джеймс Парк" отказался Унаи Эмери из "Вильярреала".



В минувшую субботу Эдди был замечен на трибунах вместе с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона", что развеяло последние сомнения насчет выбора "сорок".



Под руководством Хау "Борнмут" поиграл во всех четырех высших дивизионах Англии, включая пять лет в Премьер-Лиге — с 2015 по 2020 год.



"Для меня огромная честь стать главным тренером клуба такого масштаба и с такой историей, как у "Ньюкасла". Это очень знаменательный день для меня и моей семьи".



"Это удивительная возможность, но впереди у нас много работы, и мне не терпится прибыть на тренировочную базу, чтобы начать работать с игроками", — сообщил Хау.



Добавим, дебют Эдди на новом месте работы назначен на домашний матч против "Брентфорда" 20 ноября.