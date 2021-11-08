"Ньюкасл" назначил Эдди Хау

Эдди Хау и Аманда Стейвли "Ньюкасл" подтвердил назначение Эдди Хау на должность главного тренера, заключив с бывшим наставником "Борнмута" контракт до 2024 года.

"Ньюкасл" обратился к кандидатуре 43-летнего Хау после того, как от работы на "Сент-Джеймс Парк" отказался Унаи Эмери из "Вильярреала".

В минувшую субботу Эдди был замечен на трибунах вместе с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона", что развеяло последние сомнения насчет выбора "сорок".

Под руководством Хау "Борнмут" поиграл во всех четырех высших дивизионах Англии, включая пять лет в Премьер-Лиге — с 2015 по 2020 год.

"Для меня огромная честь стать главным тренером клуба такого масштаба и с такой историей, как у "Ньюкасла". Это очень знаменательный день для меня и моей семьи".

"Это удивительная возможность, но впереди у нас много работы, и мне не терпится прибыть на тренировочную базу, чтобы начать работать с игроками", — сообщил Хау.

Добавим, дебют Эдди на новом месте работы назначен на домашний матч против "Брентфорда" 20 ноября.


Метки Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 20:10

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Последние комментарии:




  1. sausage 08.11.2021 21:35 # sausage
    Ну такая, спорная кандидатура для больших свершений. Конечно то, что он сделал в Борнмуте впечатляет, но не надо забывать, что это по сути это его единственное место работы (полтора безуспешных сезона в Бёрнли можно не считать), причём место своё родное, где его все знали и все любили. Дай бог ему в АПЛ остаться хотя бы.

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  2. chelsiukpro 08.11.2021 20:58 # chelsiukpro
    Хорошее время для дебюта и первым матчем на посту НЮ! Есть время подготовится за 2 недели да и соперник слабоват которого нада обыгровать..

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  3. thegodfather 08.11.2021 20:57 # thegodfather
    надеюсь не спасет этих бомжей

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  4. superglor 08.11.2021 20:56 # superglor
    ГЕРЦОГ!

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  5. takernotagiver 08.11.2021 20:53 # takernotagiver
    Дело за малым https://twitter.com/UtkuSumeroglu/status/1252593326798315522/photo/1

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  6. denk 08.11.2021 20:38 # denk
    хороший тренер

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  7. b84 08.11.2021 20:19 # b84
    удачи

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