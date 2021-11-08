"Ньюкасл" назначил Эдди Хау
"Ньюкасл" подтвердил назначение Эдди Хау на должность главного тренера, заключив с бывшим наставником "Борнмута" контракт до 2024 года.
"Ньюкасл" обратился к кандидатуре 43-летнего Хау после того, как от работы на "Сент-Джеймс Парк" отказался Унаи Эмери из "Вильярреала".
В минувшую субботу Эдди был замечен на трибунах вместе с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона", что развеяло последние сомнения насчет выбора "сорок".
Под руководством Хау "Борнмут" поиграл во всех четырех высших дивизионах Англии, включая пять лет в Премьер-Лиге — с 2015 по 2020 год.
"Для меня огромная честь стать главным тренером клуба такого масштаба и с такой историей, как у "Ньюкасла". Это очень знаменательный день для меня и моей семьи".
"Это удивительная возможность, но впереди у нас много работы, и мне не терпится прибыть на тренировочную базу, чтобы начать работать с игроками", — сообщил Хау.
Добавим, дебют Эдди на новом месте работы назначен на домашний матч против "Брентфорда" 20 ноября.
08.11.2021 20:10
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Последние комментарии:
Ну такая, спорная кандидатура для больших свершений. Конечно то, что он сделал в Борнмуте впечатляет, но не надо забывать, что это по сути это его единственное место работы (полтора безуспешных сезона в Бёрнли можно не считать), причём место своё родное, где его все знали и все любили. Дай бог ему в АПЛ остаться хотя бы.
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Хорошее время для дебюта и первым матчем на посту НЮ! Есть время подготовится за 2 недели да и соперник слабоват которого нада обыгровать..
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надеюсь не спасет этих бомжей
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ГЕРЦОГ!
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Дело за малым https://twitter.com/UtkuSumeroglu/status/1252593326798315522/photo/1
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хороший тренер
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удачи
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