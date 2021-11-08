Невилл: "Сити" отправил "Юнайтед" под общий наркоз"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что поражение 0:2 от "Манчестер Сити" деморализует его как фаната "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера, хотя итоговый счет и не отражает того подавляющего преимущества, которое имел "Сити".



Игру "красных дьяволов" в дерби Невилл сравнивает с пьяницей, который пытается побить оппонента.



"Против "Ливерпуля" их вырубили, а против "Сити" их отправили под общий наркоз. "Манчестер Сити" просто уложил "Манчестер Юнайтед" спать".



"Последние полчаса "Сити" потешался над "Юнайтед", заставив их выглядеть очень посредственно, и это деморализует. Я фанат "Юнайтед", но я изумляюсь мастерством "Манчестер Сити".



"Этот матч отрезвляет. Я бы сравнил "Юнайтед" с пьяницей, который пытается выиграть драку в конце вечера, но лишь размахивает руками. Хотя даже этого они не сделали. Они нанесли не так много ударов".



"Это деморализует и практически вызывает головную боль, когда смотришь это. Ты можешь проиграть матчи, но я думаю, что "Манчестер Юнайтед" должен проигрывать матчи определенным образом. Поражения от "Ливерпуля" и "Сити" были плохими. Они не создали проблем "Сити", даже не приблизились к ним".



"Клуб не будет ничего предпринимать. 10 дней назад у людей было ощущение, что они уволят Сульшера и позовут Конте. Но руководство этого клуба никогда бы не назначило Конте. Этого бы никогда не случилось".



"Их план состоит в том, что Сульшер должен провести весь сезон, и я думаю, здесь ничего не изменилось", — сообщил Невилл в своем подкасте.