Каррагер: "Астон Вилла" — сложный выбор для Джеррарда"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард окажется перед сложным выбором, если ему предложат работу в "Астон Вилле".

Согласно слухам, 41-летний Джеррард входит в шорт-лист "Виллы", которая ищет замену уволенному Дину Смиту.



Каррагер догадывается, что в идеале Стивен хотел бы защитить чемпионский титул в Шотландии, но в то же время Джейми предупреждает, что варианта лучше его бывшему одноклубнику может и не предоставиться.



"Думаю, "Астон Вилла" стала бы замечательным клубом для Стивена Джеррарда. Но прямо сейчас ситуация такова, что в прошлом сезоне он отобрал титул у "Селтика", и он в отличном положении, чтобы выиграть его снова. Думаю, в идеале тебе бы хотелось остаться в "Рейнджерс" до конца сезона и затем уйти с двумя титулами".



"Он трудится в шотландской Премьер-Лиге уже четыре года, и я думаю, есть огромные шансы, что рано или поздно Стивен Джеррард приедет в английскую Премьер-Лигу. Но это сложный выбор".



"Если он все-таки получит предложение о работе в "Астон Вилле", я не думаю, что у него будет много предложений лучше. Люди говорят о "Ливерпуле", но Юрген Клопп может задержаться еще на два-три года, и ты не получишь предложений лучше, чем "Астон Вилла", так что ему нужно будет решить".



"Но в идеале, думаю, Стивен Джеррард хотел бы покинуть "Рейнджерс" еще с парой трофеев", — сообщил Каррагер Sky Sports.