Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре Премьер-Лиги

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 11-го тура Премьер-Лиги.





"Саутгемптон" отправил Дина в отставку



Летом лучший футболист "Саутгемптона" Данни Ингс перешел в "Астон Виллу" с расчетом на более высокие амбиции бирмингемского клуба. Ингс не вернулся в пятницу на "Сент-Мэри" из-за травмы, но он не ошибся в оценке. Его бывшая команда победила и оторвалась от "виллианов" на четыре очка, но реакция последних на результат как раз и говорит об амбициях.



Менеджер "Виллы" Дин Смит был уволен в воскресенье на фоне пяти подряд поражений в чемпионате. После продажи Джека Грилиша и приобретения целого ряда новых футболистом Смит был в поиске нового варианта игры, чему не помогали травмы тех же новичков, включая Ингса. Смиту удавалось находить выход из кризисных ситуаций раньше, но на этот раз руководство "Виллы" решило сменить тренера, эффектно вернувшего клуб в Премьер-Лигу.



"Саутгемптон" же одержал третью победу со счетом 1:0 и поднялся на 13-е место. Потеря Ингса на данный момент компенсируется надежной игрой в обороне, хотя в атаке "святым" нужно прибавлять: меньше них в чемпионате забили только две команды.



В Манчестере конкуренции нет



Хороша статистика Оле Гуннара Сульшера в очных матчах с "Манчестер Сити" держалась на победах, добытых в поединках меньшего значения. В то же время "Манчестер Юнайтед" Сульшера дважды проиграл "Сити" в полуфиналах Кубка Лиги — причем оба раза на своем поле. Сейчас матч снова был важным для "горожан". Неделю назад они уступили дома "Кристал Пэлас", и этот результат требовал реакции. "Юнайтед", больше не впечатляющий и в игре вторым номером, выглядел полным аутсайдером.



Ожидания оправдались. Основную работу "Сити" сделал еще до перерыва, когда безобразные действия обороны "Юнайтед" привели к двум голам в ворота Де Хеа. Испанец помог со вторым взятием ворот, но в остальном его реакция удерживала команду на грани разгрома. Команда Сульшера была беспомощной после перерыва, не создав ни одного момента у чужих ворот и пережив еще несколько шансов у ворот собственных. Закончилось все скромными 0:2, хотя реальной борьбы здесь не было так же, как и две недели назад с "Ливерпулем".



"Норвич" впервые побеждает и увольняет Фарке



Редко, когда тренера увольняют после победного результата — не говоря уже о победе долгожданной. "Норвич" не выигрывал в 20 подряд матчах Премьер-Лиги, но клуб все равно держался за Даниэля Фарке, с которым команду уже списали все остальные. И вот, наконец победив, Фарке через полчаса получил увольнение.



"Норвич" не просто победил на выезде "Брентфорд" благодаря (во многом) роскошной игре Матиаса Норманна. Впервые с декабря 2019 "канарейки" забили в матче Премьер-Лиги больше одного гола! Фарке после финального свистка говорил о первом шаге вперед, но руководство свое решение приняло еще до матча. Последняя международная пауза в году — любимое время для тренерских рокировок, и Фарке был не единственным пострадавшим в этот уикенд.

Увольнение немца было наиболее логичным из всех по сути, но также самым неожиданным по времени.



"Челси" оступился на своем поле



Как никто другой, команда Томаса Тухеля в этом сезоне способна добывать результат при любой игре, что во многом определяет ее лидерство. В субботу игра "Челси" была отличной — лучше, чем несколько домашних выступлений в этом сезоне. Но при этом лондонцы остались без трех очков, позволив "Бернли" забрать домой ничью.



Гол Кая Хаверца в первом тайме должен был стать началом разгрома, но "Челси" долго не удавалось забить второй. Ник Поуп блистал в воротах "Бернли", и под конец поединка команда Шона Дайча почувствовала, что у нее есть шанс. Матей Выдра забил на 79-й минуте после того, как "Челси" стал играть осторожнее, а на последних минутах он же мог вырвать для гостей все три очка, что стало бы удивительным поворотом в такой игре.



Дайч после встречи не спорил с везением своей команды. Она в этом сезоне заслужила такой день по совокупности матчей, где неплохой футбол оставлял "Бернли" без результата. На паузу "бордовые" уходят в зоне вылета, но в приподнятом настроении, набрав четыре очка в двух последних встречах.



Серия "Арсенала" продолжается



"Манчестер Юнайтед" своей игрой оставляет шанс на четвертое место для пяти-семи разных команд, и в их числе должен был "Арсенал". После победы над "Уотфордом" команда Микеля Артеты уже обошла МЮ в таблице и поднялась на пятое место, уступая четвертому "Ливерпулю" всего два очка.



"Канониры" провели восьмой поединок без поражений и сохранили свой пятый "клин-шит" в процессе. Аарону Рамсдейлу на этот раз не пришлось совершать подвиги, хотя игра все равно получилась нервной, учитывая минимальное преимущество "Арсенала". Плохой день был у Пьер-Эмерика Обамеянга. В первом тайме капитан не забил пенальти Бену Фостеру, после перерыва украл гол у команды и лично у Мартина Эдегора, поставив свою ногу из положения вне игры. Но очередной гол Эмиля Смит-Роу и неспособность "Уотфорда" создать настоящие моменты обеспечили команде очередной положительный результат.



О серьезности намерений "Арсенала" должны сказать ближайшие поединки. Там у "канониров" и "Ливерпуль", и "Юнайтед", а также "Эвертон" с "Ньюкаслом", у которого наконец появится тренер в лице Эдди Хау.



Конте начинает с ничьей



Футбол "Эвертона" и "Тоттенхэма" в последние недели предполагал обилие голов в их встрече, но ситуация обязала команды собраться. "Ириски" потерпели три подряд поражения и пропустили пять в последней домашней встрече. Рафа Бенитес не пускает такие вещи на самотек. У "Тоттенхэма" все еще проще: Антонио Конте проводил свой первый матч в Премьер-Лиге, проигрывать который тренеру было не к лицу.



Свой первый матч во всех турнирах Конте провел в четверг, и у "Тоттенхэма" возникло немало проблем с голландским "Витессом", вскрывшим защитные слабости лондонцев. Против "Эвертона" команда Конте была осторожной и неподвижной в атаке, но главное — не дала забить сопернику. "Гудисон Парк" бал разъярен решением арбитра отменить пенальти на Ришарлисоне, но этот эпизод был редким проявлением эмоций в очень сухой игре. Удаление Холгейта случилось слишком поздно, чтобы раскрыть гостей, и "Тоттенхэм" Конте закончил в Ливерпуле с ничьей, но без ударов в створ.



"Вест Хэм" обходит "Ливерпуль"



Мало что не получалось у команды Дэвида Мойеса в прошлом сезоне, но одну вещь озвучивал сам менеджер: хотелось бы чаще брать очки с грандами. "Ливерпулю" прошлой зимой "Вест Хэм" проиграл дома 0:3, их хороший футбол с "Юнайтед" и "Сити" все равно не давал результата. Но в этом сезоне лондонцы делают шаг вперед. Они уже выбили из Кубка Лиги манчестерских грандов, а теперь благодаря очной победе обошли "Ливерпуль".



Аарон Крессвуэлл мог получить красную карточку в первом тайме, что сказалось бы на ходе встречи. Решение арбитра было спорным, а вот игровой план хозяев оказался безупречным. Быстрые атаки команды Мойеса, розыгрыши стандартных положений и выигранная борьба помогли забить "Ливерпулю" трижды, одержав одну из лучших побед на "Лондон Стэдиум". Впрочем, команда Мойеса подарила уже очень много таких моментов. На прошлой неделе "Вест Хэм" вышел в плей-офф Лиги Европы, до этого — в четвертьфинал Кубка Лиги, а теперь он еще и поднимается на третье место чемпионата.



"Ливерпулю" не проигрывал в 25 матчах до воскресенья. Серия прервалась, и утешает тут только сила соперника. С "Вест Хэмом" вынуждены считаться все.



Иван Громиков специально для FAPL.ru