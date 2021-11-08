Мойес нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Дэвид Мойес Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его команде по силам финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 3:2 над "Ливерпулем" накануне подопечные Мойеса поднялись на третье место, догнав по очкам "Манчестер Сити".

Фанаты даже заговорили о том, что "Вест Хэм" может вмешаться в чемпионскую гонку, однако Мойес ставит перед своей командой более реалистичную цель.

"Может ли "Вест Хэм" побороться за титул? Я всегда хочу быть оптимистом, и мне хотел бы сказать, что нам это по силам, но я не вижу этого в данный момент".

"А вот за попадание в топ-4 мы можем побороться. Нам не хватило всего двух очков для попадания в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, так почему нет?"

"Мы не собираемся увлекаться, но у нас хорошее предчувствие в данный момент", — сообщил Мойес BBC.


Метки Вест Хэм, Мойес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 08.11.2021 16:23 # ganinilyha
    Вест Хэм там будет интересно наблюдать, давно пора. Скамец может и в лиге конференций поиграть.

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  2. askarko 08.11.2021 16:19 # askarko
    эвертон и муму курят нервно в сторонке.а фергюсон его сам притащил...

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  3. suddenly 08.11.2021 16:09 # suddenly
    Не попадёт. Длины скамейки не хватит.

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