Мойес нацелен на попадание в Лигу Чемпионов
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его команде по силам финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Благодаря победе 3:2 над "Ливерпулем" накануне подопечные Мойеса поднялись на третье место, догнав по очкам "Манчестер Сити".
Фанаты даже заговорили о том, что "Вест Хэм" может вмешаться в чемпионскую гонку, однако Мойес ставит перед своей командой более реалистичную цель.
"Может ли "Вест Хэм" побороться за титул? Я всегда хочу быть оптимистом, и мне хотел бы сказать, что нам это по силам, но я не вижу этого в данный момент".
"А вот за попадание в топ-4 мы можем побороться. Нам не хватило всего двух очков для попадания в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, так почему нет?"
"Мы не собираемся увлекаться, но у нас хорошее предчувствие в данный момент", — сообщил Мойес BBC.
08.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
Вест Хэм там будет интересно наблюдать, давно пора. Скамец может и в лиге конференций поиграть.
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эвертон и муму курят нервно в сторонке.а фергюсон его сам притащил...
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Не попадёт. Длины скамейки не хватит.
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