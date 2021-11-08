Мойес нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его команде по силам финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 3:2 над "Ливерпулем" накануне подопечные Мойеса поднялись на третье место, догнав по очкам "Манчестер Сити".



Фанаты даже заговорили о том, что "Вест Хэм" может вмешаться в чемпионскую гонку, однако Мойес ставит перед своей командой более реалистичную цель.



"Может ли "Вест Хэм" побороться за титул? Я всегда хочу быть оптимистом, и мне хотел бы сказать, что нам это по силам, но я не вижу этого в данный момент".



"А вот за попадание в топ-4 мы можем побороться. Нам не хватило всего двух очков для попадания в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, так почему нет?"



"Мы не собираемся увлекаться, но у нас хорошее предчувствие в данный момент", — сообщил Мойес BBC.