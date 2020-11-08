Рангник готов заменить Сульшера на остаток сезона
Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" Ральф Рангник готов принять "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона.
Sky Sports подтверждает появившуюся утром информацию, что "Юнайтед" пока не планирует увольнять своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Однако четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги до предела сгустили тучи от Сульшера, от которого начинают отворачиваться не только фанаты, но и собственные игроки, если верить слухам.
Сульшеру помогает сохранять работу то, что на радаре у "красных дьяволов" нет явного фаворита ему на замену. На "Олд Траффорд" понимают, что назначить тренера на долгосрочную перспективу может будет только в конце сезона.
Но если дойдет до той точки, когда дальнейшее пребывание Сульшера окажется невозможным, "Юнайтед" придется поставить во главе команды временщика, и как раз к этой и только этой роли открыт Рангник.
63-летний немец, который ныне трудится спортивным директором московского "Локомотива", готов вернуться к тренерской деятельности только на временной основе, потому что свое будущее он видит в кресле директора.
Если несколько месяцев в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера позволят ему получить место в руководстве "Юнайтед", Ральф к этому готов, сообщает Bild.
08.11.2021 15:00
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Норм варик , а потом его спорт директором.
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