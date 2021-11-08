Терри считает Райса лучшим опорником в мире
Легенда "Челси" Джон Терри назвал Деклана Райса из "Вест Хэма" лучшим опорным полузащитником в мире.
Накануне Райс помог "Вест Хэму" одержать победу 2:3 над "Ливерпулем" и подняться на третье место в Премьер-Лиге, догнав по очкам "Манчестер Сити".
Цена в 100 миллионов фунтов, которые "молотобойцы" просили за Деклана минувшим летом, уже не кажется такой высокой, и Терри определенно находится среди поклонников таланта 22-летнего англичанина.
"Деклан Райс – лучший на этой позиции в мировом футболе. Какой игрок!" — написал Терри в твиттере.
08.11.2021 14:00
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А как же Жоржиньо? Совсем берега попутал Джон.
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