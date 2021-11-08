Среди игроков МЮ зреет бунт против Сульшера
Бунт игроков может помешать планам руководства "Манчестер Юнайтед" сохранить главного тренера Оле Гуннара Сульшера до конца сезона.
"Юнайтед" изначально не планировать менять Сульшера по ходу сезона, вдобавок сейчас на рынке просто нет подходящего кандидата, который бы подходил "красным дьяволом", особенно после назначения Антонио Конте в "Тоттенхэме".
Меж тем, в 12 последних матчах "Юнайтед" потерпел шесть поражений, а качество игры "дьяволов" вызывает большие вопросы не только у фанатов, но и у самих футболистов.
Как сообщает Daily Mail, полузащитник Бруну Фернандеш находится среди игроков, которые считают, что Сульшер и его тренерский штаб не обладают достаточно четким планом, в соответствии с которым должна играть команда. Тактика Оле Гуннара выглядит слишком простой для соперников.
Криштиану Роналду в свою очередь шокирован тем, насколько упали стандарты в клубе относительно того, что было здесь при нем 12 лет назад.
Также игроки не понимают, почему одних — вроде переживающего спад формы Харри Магуайра — Сульшер продолжает упорно ставить в состав, а другим — вроде Донни Ван де Бека — даже не дает полноценного шанса проявить себя.
Одним словом, медленно, но верно в раздевалке "Юнайтед" зреет бунт. Если ситуация с игрой и результатами не улучшится, дальнейшее пребывание Сульшера на тренерском мостике может оказаться просто невозможным.
08.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
Играть нужно лучше!
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А как же Зизу
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"Фанаты «Манчестер Сити» скандировали фамилию Сульшера в концовке матча с «МЮ"... Позже поклонники «Сити» начали петь фразу «Уле у руля..."
Может ему в Сити пора? Там поле непаханное.
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Велкиий Тухелян ,когда случайно теряет очки :
"Мы упустили верную победу,но я суперсчатлив выступлением парней.Это Премьер Лига,сегодня удача отвернулась от нас,но в других играх фортуна обязательно вернёт нам должок и уже мы добудем очки,там где не заслуживали".
Журген Чмопп ,когда абсолютно по делу теряет очки :
"Сегодня решения принимались против нас.Свой первый гол они забили после фола на голкипере. Их игрок ударил Алиссона по руке.Во втором случае Аарон Крессуэлл безрассудно сыграл против Джордана Хендерсона, даже не дотронувшись до мяча. Ты должен контролировать свое тело".
Сразу видно ,кто мужик и настоящий профи,а кто тупая истеричка, неспособная достойно принимать поражения.
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Да понятно, что это конец, но Макгайвера ставят в оборону, потому что нет альтернативы
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Статистика игр в АПЛ главного ДНК-тренера деревушки из-под Манчестера:
108 матчей — 56 побед
52% побед
0 трофеев во всех турнирах
#олевмювечноаминь
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бля фатима и тот борзый пиздоглазый хачик это один человек или нет
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Роджерс и тем более тен хаг это пздц варианты конченные , лучше олечку потерпеть , чем этих овощей
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Глайзеры чот непонятно залупаются с неустойкой. Они в разы больше агентам платят и в контракты суют лентяям(в пересчете). Конте уже проебали и судя по соглашению с ттх он не просил чего-то овер космического. С условными Тен Хагами или Роджерсами можно попробовать хотя бы стиль себе выработать.
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Уважаемые фапловчане, подскажите, пожалуйста, почему среди топ-бомбардиров АПЛ значатся нападающие клубов Блэкберн/Ньюкасл, МЮ, МС, Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Есть в топ-10 даже полузащитник Челси, но при этом нет нападающих Челси. Что это за топ-клуб, где никогда не было топ-напа?
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Все правильно. Если в клуба владельцы сыны шлюх, которым пох на спорт. У них ведь даже не было понимания, что в команда уже давно очень плохо выступает, вдумайтесь в это. Не было плана Б. Их очи только после позора с ливером открылись, хотя до этого полтора месяца сосания xуев их не смущало. Значит пусть игроки яйца показывают, что поможет сменить ситуацию, как по другому?
Сука, руководство дет три матча, сульшер показал, что такое же дно, а они щас ещё чето моросятся с ним, я в аxуе
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Моеса возвращать назад вместо Горлума!
Других варинатов и быть не может
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Почему бы ему не сделать красивый мув и не уйти самому?
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"Юнайтед" зреет будет
Источник: http://fapl.ru/posts/89427/?c=1
Миха по классике всё раскидал по полочкам, красавчик!
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Ole Gunnar Solskjaer FAPL BELIEVE ARMY!!!
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3 матча назад было ясно, что если Олег кардинально что-то не поменяет, практически с ног на голову и ему офигенски не начнет переть - он свалится в пике.
И того и того не случилось. Увольнение запаздывает уже на 2 недели.
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в момент, когда САФ и Венгер стали больше чем их клубы, они подписали приговор на десятилетия сосания бибы, после их ухода.
Пенсы меняли тренеров как перчатки тож не от большого ума, но практика показывает, что сейчас эта тактика более жизнеспособна, чем сидеть с заслуженным тренером до его пенсии.
Сейчас надо найти момент оптимального баланса, когда надо расставаться с тренером, на примере колбасы и МС можно будет за этим проследить и сделать выводы.
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пусть эти зажравшиеся миллионеры знают - МЫ ЗА ОЛЕГА!!! Не дадим кучке идиотов с раздутым эго уволнять СУЛЬШЕРА!!!
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Оле.. Оле.. Все забудут какой ты был игрок, запомнят тебя дал1боебом который до последнего держался за своё место, понимая что них1уя не светит.
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не зря на помойке крыс ловили пару лет назад
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