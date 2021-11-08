Среди игроков МЮ зреет бунт против Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Бунт игроков может помешать планам руководства "Манчестер Юнайтед" сохранить главного тренера Оле Гуннара Сульшера до конца сезона.

"Юнайтед" изначально не планировать менять Сульшера по ходу сезона, вдобавок сейчас на рынке просто нет подходящего кандидата, который бы подходил "красным дьяволом", особенно после назначения Антонио Конте в "Тоттенхэме".

Меж тем, в 12 последних матчах "Юнайтед" потерпел шесть поражений, а качество игры "дьяволов" вызывает большие вопросы не только у фанатов, но и у самих футболистов.

Как сообщает Daily Mail, полузащитник Бруну Фернандеш находится среди игроков, которые считают, что Сульшер и его тренерский штаб не обладают достаточно четким планом, в соответствии с которым должна играть команда. Тактика Оле Гуннара выглядит слишком простой для соперников.

Криштиану Роналду в свою очередь шокирован тем, насколько упали стандарты в клубе относительно того, что было здесь при нем 12 лет назад.

Также игроки не понимают, почему одних — вроде переживающего спад формы Харри Магуайра — Сульшер продолжает упорно ставить в состав, а другим — вроде Донни Ван де Бека — даже не дает полноценного шанса проявить себя.

Одним словом, медленно, но верно в раздевалке "Юнайтед" зреет бунт. Если ситуация с игрой и результатами не улучшится, дальнейшее пребывание Сульшера на тренерском мостике может оказаться просто невозможным.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 08.11.2021 14:36 # makeewadim
    Играть нужно лучше!

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  2. recyjoed 08.11.2021 14:30 # recyjoed
    А как же Зизу

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  3. sausage 08.11.2021 14:16 # sausage
    "Фанаты «Манчестер Сити» скандировали фамилию Сульшера в концовке матча с «МЮ"... Позже поклонники «Сити» начали петь фразу «Уле у руля..."

    Может ему в Сити пора? Там поле непаханное.

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  4. jirrort 08.11.2021 13:57 # jirrort
    Велкиий Тухелян ,когда случайно теряет очки :

    "Мы упустили верную победу,но я суперсчатлив выступлением парней.Это Премьер Лига,сегодня удача отвернулась от нас,но в других играх фортуна обязательно вернёт нам должок и уже мы добудем очки,там где не заслуживали".

    Журген Чмопп ,когда абсолютно по делу теряет очки :

    "Сегодня решения принимались против нас.Свой первый гол они забили после фола на голкипере. Их игрок ударил Алиссона по руке.Во втором случае Аарон Крессуэлл безрассудно сыграл против Джордана Хендерсона, даже не дотронувшись до мяча. Ты должен контролировать свое тело".

    Сразу видно ,кто мужик и настоящий профи,а кто тупая истеричка, неспособная достойно принимать поражения.

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  5. ilovemanutd 08.11.2021 13:54 # ilovemanutd
    Да понятно, что это конец, но Макгайвера ставят в оборону, потому что нет альтернативы

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  6. sellman 08.11.2021 13:43 # sellman
    Статистика игр в АПЛ главного ДНК-тренера деревушки из-под Манчестера:

    108 матчей — 56 побед
    52% побед
    0 трофеев во всех турнирах

    #олевмювечноаминь

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  7. slash-lfc 08.11.2021 13:43 # slash-lfc
    бля фатима и тот борзый пиздоглазый хачик это один человек или нет

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  8. quavo 08.11.2021 13:41 # quavo
    Роджерс и тем более тен хаг это пздц варианты конченные , лучше олечку потерпеть , чем этих овощей

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  9. gerrard08 08.11.2021 13:38 # gerrard08
    Глайзеры чот непонятно залупаются с неустойкой. Они в разы больше агентам платят и в контракты суют лентяям(в пересчете). Конте уже проебали и судя по соглашению с ттх он не просил чего-то овер космического. С условными Тен Хагами или Роджерсами можно попробовать хотя бы стиль себе выработать.

    (ответить)

  10. mcart 08.11.2021 13:35 # mcart
    Уважаемые фапловчане, подскажите, пожалуйста, почему среди топ-бомбардиров АПЛ значатся нападающие клубов Блэкберн/Ньюкасл, МЮ, МС, Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Есть в топ-10 даже полузащитник Челси, но при этом нет нападающих Челси. Что это за топ-клуб, где никогда не было топ-напа?

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  11. mufc1994 08.11.2021 13:29 # mufc1994
    Все правильно. Если в клуба владельцы сыны шлюх, которым пох на спорт. У них ведь даже не было понимания, что в команда уже давно очень плохо выступает, вдумайтесь в это. Не было плана Б. Их очи только после позора с ливером открылись, хотя до этого полтора месяца сосания xуев их не смущало. Значит пусть игроки яйца показывают, что поможет сменить ситуацию, как по другому?

    Сука, руководство дет три матча, сульшер показал, что такое же дно, а они щас ещё чето моросятся с ним, я в аxуе

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  12. mcferson 08.11.2021 13:28 # mcferson
    Моеса возвращать назад вместо Горлума!
    Других варинатов и быть не может

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  13. gameboy 08.11.2021 13:26 # gameboy
    Почему бы ему не сделать красивый мув и не уйти самому?

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  14. sellman 08.11.2021 13:23 # sellman
    "Юнайтед" зреет будет

    Источник: http://fapl.ru/posts/89427/?c=1

    Миха по классике всё раскидал по полочкам, красавчик!

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  15. skydreams 08.11.2021 13:19 # skydreams
    Ole Gunnar Solskjaer FAPL BELIEVE ARMY!!!

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  16. imf-tau 08.11.2021 13:15 # imf-tau
    3 матча назад было ясно, что если Олег кардинально что-то не поменяет, практически с ног на голову и ему офигенски не начнет переть - он свалится в пике.

    И того и того не случилось. Увольнение запаздывает уже на 2 недели.

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  17. scrim 08.11.2021 13:13 # scrim
    в момент, когда САФ и Венгер стали больше чем их клубы, они подписали приговор на десятилетия сосания бибы, после их ухода.
    Пенсы меняли тренеров как перчатки тож не от большого ума, но практика показывает, что сейчас эта тактика более жизнеспособна, чем сидеть с заслуженным тренером до его пенсии.
    Сейчас надо найти момент оптимального баланса, когда надо расставаться с тренером, на примере колбасы и МС можно будет за этим проследить и сделать выводы.

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  18. largo-winch 08.11.2021 13:11 # largo-winch
    пусть эти зажравшиеся миллионеры знают - МЫ ЗА ОЛЕГА!!! Не дадим кучке идиотов с раздутым эго уволнять СУЛЬШЕРА!!!

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  19. vagifspurs 08.11.2021 13:10 # vagifspurs
    Оле.. Оле.. Все забудут какой ты был игрок, запомнят тебя дал1боебом который до последнего держался за своё место, понимая что них1уя не светит.

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  20. slash-lfc 08.11.2021 13:04 # slash-lfc
    не зря на помойке крыс ловили пару лет назад

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