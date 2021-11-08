Среди игроков МЮ зреет бунт против Сульшера

Бунт игроков может помешать планам руководства "Манчестер Юнайтед" сохранить главного тренера Оле Гуннара Сульшера до конца сезона.

"Юнайтед" изначально не планировать менять Сульшера по ходу сезона, вдобавок сейчас на рынке просто нет подходящего кандидата, который бы подходил "красным дьяволом", особенно после назначения Антонио Конте в "Тоттенхэме".



Меж тем, в 12 последних матчах "Юнайтед" потерпел шесть поражений, а качество игры "дьяволов" вызывает большие вопросы не только у фанатов, но и у самих футболистов.



Как сообщает Daily Mail, полузащитник Бруну Фернандеш находится среди игроков, которые считают, что Сульшер и его тренерский штаб не обладают достаточно четким планом, в соответствии с которым должна играть команда. Тактика Оле Гуннара выглядит слишком простой для соперников.



Криштиану Роналду в свою очередь шокирован тем, насколько упали стандарты в клубе относительно того, что было здесь при нем 12 лет назад.



Также игроки не понимают, почему одних — вроде переживающего спад формы Харри Магуайра — Сульшер продолжает упорно ставить в состав, а другим — вроде Донни Ван де Бека — даже не дает полноценного шанса проявить себя.



Одним словом, медленно, но верно в раздевалке "Юнайтед" зреет бунт. Если ситуация с игрой и результатами не улучшится, дальнейшее пребывание Сульшера на тренерском мостике может оказаться просто невозможным.