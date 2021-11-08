Венгер жалеет, что не ушел из "Арсенала" раньше
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что в свое время не покинул лондонский клуб.
Венгер посвятил "Арсеналу" 22 года своей тренерской карьеры, оставив "Эмирейтс" в 2018 году при весьма токсичной атмосфере.
В документальном фильме "Арсен Венгер: Непобедимые" француз вспоминает, что мог около девяти раз покинуть "Арсенал". Ближе всего к этому он был в 2007 году, после ухода вице-президента клуба Дэвида Дейна.
Сейчас Венгер пришел к выводу, что слишком привязался к "Арсеналу" и должен был попробовать себя где-нибудь еще.
"Я полностью ассоциировал себя с клубом — и это было ошибкой. Моим фатальным изъяном было то, что я слишком любил, где нахожусь... Где находился. Я жалею об этом. Я должен был уйти куда-нибудь", — говорит Венер.
08.11.2021 12:00
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Последние комментарии:
Да, жалко не попробовал себя в псж или баварии например
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Ждём коммента от мокрощелси88. Вряд-ли мокрощелка сможет удержатся от такой новости
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офигеть. неожиданно слышать такие слова от Месье. а так да, было бы интересно за ним в условном Реале посмотреть
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