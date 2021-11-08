Венгер жалеет, что не ушел из "Арсенала" раньше

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что в свое время не покинул лондонский клуб.

Венгер посвятил "Арсеналу" 22 года своей тренерской карьеры, оставив "Эмирейтс" в 2018 году при весьма токсичной атмосфере.

В документальном фильме "Арсен Венгер: Непобедимые" француз вспоминает, что мог около девяти раз покинуть "Арсенал". Ближе всего к этому он был в 2007 году, после ухода вице-президента клуба Дэвида Дейна.

Сейчас Венгер пришел к выводу, что слишком привязался к "Арсеналу" и должен был попробовать себя где-нибудь еще.

"Я полностью ассоциировал себя с клубом — и это было ошибкой. Моим фатальным изъяном было то, что я слишком любил, где нахожусь... Где находился. Я жалею об этом. Я должен был уйти куда-нибудь", — говорит Венер.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 08.11.2021 12:16 # tursa
    Да, жалко не попробовал себя в псж или баварии например

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  2. tolikohota 08.11.2021 12:05 # tolikohota
    Ждём коммента от мокрощелси88. Вряд-ли мокрощелка сможет удержатся от такой новости

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  3. slash-lfc 08.11.2021 12:01 # slash-lfc
    офигеть. неожиданно слышать такие слова от Месье. а так да, было бы интересно за ним в условном Реале посмотреть

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