Аль-Мухаммади: "Гвардиола сделал из Канселу игрока мирового уровня"

Жоау Канселу Экс-звезда "Астон Виллы" Ахмед Аль-Мухаммади считает, что крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу вырос в игрока мирового уровня.

В минувшую субботу Канселу поучаствовал в обоих голах, которые обеспечили "Сити" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.

При этом всего несколькими днями ранее Жоау отметился тремя результативными передачами в победном для "горожан" матче Лиги Чемпионов против "Брюгге" (4:1).

Аль-Мухаммади восхищается прогрессом Канселу и считает, что 27-летний португалец должен быть благодарен за это своему тренеру Хосепу Гвардиоле.

"Пеп улучшил столь многих игроков за все эти годы, но Канселу стал у него игроков мирового уровня", — цитирует Аль-Мухаммади Goal.


Метки Аль-Мухаммади, Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. minamino 08.11.2021 12:30 # minamino
    КОРОЛЕВА!

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  2. wwwxxx 08.11.2021 11:57 # wwwxxx
    Рис Джеймс все равно выебет его как лошадь

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  3. mancityman 08.11.2021 11:25 # mancityman
    пздц Топарем стал!

    КОРОЛИ!!!

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  4. true-manc 08.11.2021 11:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. slash-lfc 08.11.2021 11:03 # slash-lfc
    Жувентус пздц обосрался, променяв Канселу на Данило. хотя вроде со стороны КОРОЛЕЙ еще доплата была

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