Аль-Мухаммади: "Гвардиола сделал из Канселу игрока мирового уровня"

Экс-звезда "Астон Виллы" Ахмед Аль-Мухаммади считает, что крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу вырос в игрока мирового уровня.

В минувшую субботу Канселу поучаствовал в обоих голах, которые обеспечили "Сити" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



При этом всего несколькими днями ранее Жоау отметился тремя результативными передачами в победном для "горожан" матче Лиги Чемпионов против "Брюгге" (4:1).



Аль-Мухаммади восхищается прогрессом Канселу и считает, что 27-летний португалец должен быть благодарен за это своему тренеру Хосепу Гвардиоле.



"Пеп улучшил столь многих игроков за все эти годы, но Канселу стал у него игроков мирового уровня", — цитирует Аль-Мухаммади Goal.