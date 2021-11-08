Аль-Мухаммади: "Гвардиола сделал из Канселу игрока мирового уровня"
Экс-звезда "Астон Виллы" Ахмед Аль-Мухаммади считает, что крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу вырос в игрока мирового уровня.
В минувшую субботу Канселу поучаствовал в обоих голах, которые обеспечили "Сити" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.
При этом всего несколькими днями ранее Жоау отметился тремя результативными передачами в победном для "горожан" матче Лиги Чемпионов против "Брюгге" (4:1).
Аль-Мухаммади восхищается прогрессом Канселу и считает, что 27-летний португалец должен быть благодарен за это своему тренеру Хосепу Гвардиоле.
"Пеп улучшил столь многих игроков за все эти годы, но Канселу стал у него игроков мирового уровня", — цитирует Аль-Мухаммади Goal.
08.11.2021 11:00
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КОРОЛЕВА!
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Рис Джеймс все равно выебет его как лошадь
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пздц Топарем стал!
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Жувентус пздц обосрался, променяв Канселу на Данило. хотя вроде со стороны КОРОЛЕЙ еще доплата была
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