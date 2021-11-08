Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард входит в шорт-лист "Астон Виллы" на замену уволенному Дину Смиту.

Серия из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге убедила "Виллу" указать на дверь Смиту, и за время международного перерыва бирмингемскому клубу предстоит определиться с новым наставником.



С назначением в "Вилле" уже связывают главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна, однако Daily Mirror утверждает, что им шорт-лист бирмингемцев не ограничивается.



По информации издания, "вилланы" не рассматривают кандидатуру Джона Терри, бывшего ассистента Смита, но проявляют интерес к Джеррарду, который с 2018 года тренирует "Рейнджерс".



Еще одно имя в списке клуба с "Вилла Парк" — это Ральф Хазенхюттль, чей "Саутгемптон" и нанес заключительное для Смита поражение 1:0 в минувшую пятницу.