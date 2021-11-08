Антонио рассказал, что Алиссон был мишенью для "Вест Хэма"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио рассказал о плане, который позволил его команде победить "Ливерпуль".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел свое первое с апреля поражение во всех соревнованиях, уступив на Лондонском стадионе со счетом 3:2.



После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп жаловался на бездействие рефери Крейга Поусона, который засчитал автогол голкипера Алиссона на четвертой минуте.



Однако Мичейл считает автогол Алиссона лишь следствием плана, который блестяще реализовали "молотобойцы".



"Весь план заключался в том, чтобы держаться поближе к голкиперу и просто бороться с ним".



"Мы видели, что у них возникают сложности при забросах мяча, и нам лишь требовалось держать Виргила (Ван Дейка) подальше от мяча. Сегодня это сработало".



"Нужно похвалить за это тренерский штаб. Они ищут слабые и сильные стороны каждой команды, против которой мы играем, и в различных матчах у нас различные стратегии. Они контролируют это, смотрят на команды и ищут место, на которое мы сможем надавить".



"Поэтому сегодня мы старались оказывать давление на голкипера и бороться с ним. Если я вижу, что никто не опекает меня, я иду блокировать голкипера, чтобы тот не смог сыграть на выходе и поймать мяч. Мы видели, чем это обернулось сегодня. Голами", — сообщил Антонио Sky Sports.