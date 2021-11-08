Сульшер ожидает сохранить работу к матчу против "Уотфорда"
Оле Гуннар Сульшер ожидает остаться на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" к следующему после международного перерыва матчу против "Уотфорда" 20 ноября.
"Юнайтед" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, включая домашние поражения 0:5 от "Ливерпуля" и 0:2 от "Манчестер Сити".
Например, "Норвич" и "Астон Вилла", которые тоже недовольны своими результатами, решили использовать этот международный перерыв, чтобы обзавестись новыми рулевыми, уже уволив Даниэля Фарке и Дина Смита, соответственно.
Но "Юнайтед", как утверждает The Guardian, не планирует избавляться от Оле Гуннара. Совладелец клуба Джоэл Глэйзер не отдавал никаких указаний на этот счет после дерби Манчестера в субботу.
Во многом Сульшера спасает то, что у "красных дьяволов" нет явного фаворита ему на замену. Антонио Конте ушел в "Тоттенхэм", а переманить кого-нибудь вроде Брендана Роджерса или Маурисио Почеттино посреди сезона не представляется возможным.
08.11.2021 08:00
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раз так, то Юнайтед срочно нужно искать тактика навроде того, каким был Кейруш при Фергюсоне. иначе хана.
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Главное было Конте пересидеть, а теперь пох хоть камни с неба. Теперь можно торохтеть про ДНК и прочий бред.
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