Сульшер ожидает сохранить работу к матчу против "Уотфорда"

Оле Гуннар Сульшер ожидает остаться на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" к следующему после международного перерыва матчу против "Уотфорда" 20 ноября.

"Юнайтед" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, включая домашние поражения 0:5 от "Ливерпуля" и 0:2 от "Манчестер Сити".



Например, "Норвич" и "Астон Вилла", которые тоже недовольны своими результатами, решили использовать этот международный перерыв, чтобы обзавестись новыми рулевыми, уже уволив Даниэля Фарке и Дина Смита, соответственно.



Но "Юнайтед", как утверждает The Guardian, не планирует избавляться от Оле Гуннара. Совладелец клуба Джоэл Глэйзер не отдавал никаких указаний на этот счет после дерби Манчестера в субботу.



Во многом Сульшера спасает то, что у "красных дьяволов" нет явного фаворита ему на замену. Антонио Конте ушел в "Тоттенхэм", а переманить кого-нибудь вроде Брендана Роджерса или Маурисио Почеттино посреди сезона не представляется возможным.