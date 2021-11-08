"Юнайтед" получил 13 запросов насчет Фила Джонса
Сразу 13 клубов обозначили интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу.
Из-за полосы травм Джонс не играет в футбол уже почти два года — с победы над "Транмиром" в Кубке Англии в январе 2020.
Сейчас Фил уже здоров и несколько недель тренируется с полной нагрузкой, однако наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер находится не в том положении, чтобы давать игровые минуты 29-летнему англичанину.
Эта ситуация привлекла внимание множество клубов, включая "Уотфорд", "Ньюкасл" и целый ряд представителей Чемпионшипа, вызывавшихся обеспечить Джонса игровой практикой во второй половине сезона, сообщает The Sun.
Ожидается, что Сульшер отложит решение по Джонсу, чей контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю истекает в конце следующего сезона, до января. Оле Гуннар пока не готов обещать, что отпустит Фила в аренду, учитывая травму Рафаэля Варана, проблемы со здоровьем Виктора Линделефа и неважную форму Харри Магуайра.
08.11.2021 07:00
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Запросы: сжечь,утопить,зарубить, пустить на распил, пустить на растопку, утилизировать, придушить, избить,опустить, кастрировать, сделать чучело, забаштзамировать и мумифицировать, скинуть с крыши, сварить... Были ещн щапросы,но неофициальные.
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Нихуя с 2000г на травме с зпхой в 130тыс нормально так то.
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с 2000 не играть это пздц конечно
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идеальный вариант для пульки
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Выпускайте кракена
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