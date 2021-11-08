"Юнайтед" получил 13 запросов насчет Фила Джонса

Сразу 13 клубов обозначили интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу.

Из-за полосы травм Джонс не играет в футбол уже почти два года — с победы над "Транмиром" в Кубке Англии в январе 2020.



Сейчас Фил уже здоров и несколько недель тренируется с полной нагрузкой, однако наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер находится не в том положении, чтобы давать игровые минуты 29-летнему англичанину.



Эта ситуация привлекла внимание множество клубов, включая "Уотфорд", "Ньюкасл" и целый ряд представителей Чемпионшипа, вызывавшихся обеспечить Джонса игровой практикой во второй половине сезона, сообщает The Sun.



Ожидается, что Сульшер отложит решение по Джонсу, чей контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю истекает в конце следующего сезона, до января. Оле Гуннар пока не готов обещать, что отпустит Фила в аренду, учитывая травму Рафаэля Варана, проблемы со здоровьем Виктора Линделефа и неважную форму Харри Магуайра.