Обамеянг останется штатным пенальтистом "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг останется штатным пенальтистом команды, несмотря на свою осечку против "Уотфорда".

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 1:0 над "шершнями", однако три очка могли достаться "канонирам" проще, реализуй Обамеянг пенальти в первом тайме.



Пьер-Эмерик не смог пробить голкипера "Уотфорда" Бена Фостера, и эта осечка стала для него четвертой в 13 попытках в Премьер-Лиге. Однако Артета не видит здесь проблемы.



"Он останется нашим пенальтистом, если рад это делать. Когда ты исполняешь пенальти, ты будешь промахиваться. Это часть твоей карьеры и профессии, и мы постараемся помочь ему", — цитирует Артету Evening Standard.