Конте: "Я должен быть рад"

Антонио Конте положительно оценил свой первый матч Премьер-Лиги в качестве главного тренера "Тоттенхэма".

В воскресенье "шпоры" сыграли без голов в гостях у "Эвертона", ни разу не пробив в створ чужих ворот, однако Конте остался доволен самоотдачей своей новой команды.



Антонио считает, что эта ничья может стать хорошей отправной точкой для его игроков, от которых он ожидает прогресса во всех отношениях.



"Если честно, я должен быть рад, и на то есть различные причины".



"Во-первых, "Гудисон Парк" — непростое место для выездов, особенно после эмоционально интенсивной для моих игроков недели и сыгранного в четверг матча".



"Я должен быть счастлив, потому что я начал видеть некоторые тактические наброски. Мы определенно можем прибавить. У нас большое пространство, чтобы прибавить тактически, физически и духом".



"Сегодня игроки показали мне свои сердце, страсть, желание сражаться и жертвовать, а также понимание того, что это очень сложный момент для нас, и это вселяет в меня уверенность на будущее", — цитирует Конте The Independent.