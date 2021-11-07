Клопп пожаловался на две судейские ошибки

После поражения 3:2 от "Вест Хэма" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что результат предопределили два ошибочных судейских решения.

В воскресенье прервалась 25-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" во всех соревнованиях, причем свой первый гол "красные" пропустили уже на четвертой минуте — вернее, это был автогол Алиссона.



По мнению Клоппа, защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна нарушал правила на Алиссоне, и и такое взятие ворот нельзя была засчитывать. Также Юрген недоволен, что спустя считанные минуты Аарон Крессуэлл избежал удаления за грубую игру против Джордана Хендерсона.



"Сегодня в ключевые моменты матча решения принимались против нас".



"Свой первый гол они забили после фола на голкипере. Их игрок ударил Алиссона по руке, так как он мог поймать мяч? Это бессмыслица".



"Во втором случае Аарон Крессуэлл безрассудно сыграл против Джордана Хендерсона, даже не дотронувшись до мяча. Ты должен контролировать свое тело".



"Две эти ситуации оказали влияние на игру. Но не "Вест Хэм" принимал эти решения".



"Что было делать Алиссону? Поэтому голкипер и нуждается в защите. Руки — важная часть тела для голкипера, и нельзя позволять игрокам бить голкипера по рукам".



"Люди скажут, что я ищу оправдания, но я спокоен. Тебе нужно, чтобы судейские решения были нормальными, и сегодня этого не было".



"Мы можем играть лучше, 100 процентов. Ты не всегда играешь в свой лучший футбол, иногда ты должен выгрызать результат. Они забили три гола, а мы — нет", — цитирует Клоппа Daily Express.