Клопп пожаловался на две судейские ошибки
После поражения 3:2 от "Вест Хэма" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что результат предопределили два ошибочных судейских решения.
В воскресенье прервалась 25-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" во всех соревнованиях, причем свой первый гол "красные" пропустили уже на четвертой минуте — вернее, это был автогол Алиссона.
По мнению Клоппа, защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна нарушал правила на Алиссоне, и и такое взятие ворот нельзя была засчитывать. Также Юрген недоволен, что спустя считанные минуты Аарон Крессуэлл избежал удаления за грубую игру против Джордана Хендерсона.
"Сегодня в ключевые моменты матча решения принимались против нас".
"Свой первый гол они забили после фола на голкипере. Их игрок ударил Алиссона по руке, так как он мог поймать мяч? Это бессмыслица".
"Во втором случае Аарон Крессуэлл безрассудно сыграл против Джордана Хендерсона, даже не дотронувшись до мяча. Ты должен контролировать свое тело".
"Две эти ситуации оказали влияние на игру. Но не "Вест Хэм" принимал эти решения".
"Что было делать Алиссону? Поэтому голкипер и нуждается в защите. Руки — важная часть тела для голкипера, и нельзя позволять игрокам бить голкипера по рукам".
"Люди скажут, что я ищу оправдания, но я спокоен. Тебе нужно, чтобы судейские решения были нормальными, и сегодня этого не было".
"Мы можем играть лучше, 100 процентов. Ты не всегда играешь в свой лучший футбол, иногда ты должен выгрызать результат. Они забили три гола, а мы — нет", — цитирует Клоппа Daily Express.
07.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Первый гол, основания для отмены были, но имхо не вопиющее нарушение. Фол против Хендо на кк не тянул.
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Игры не было совсем. При чём тут судья, если защи нулевые вчетвером, а пзщ даже нулевой нет?
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Опять обиженка заскулила
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Фашист чем-то недоволен, как всегда!
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найс нытье )
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это правда
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судья явно проспал начало матча, после фола кресуэла, который он даже не зафиксировал, только начал работать. холгейта за тоже самое сегодня выгнали с поля, а тут даже штрафного нет, хотя англичанин прямой ногой в прыжке в колено попал. двойные стандарты.
ну и алиссона не в первый раз блокируют во вратарской, помнится бернли на энфилде так забил, тарковски тупо на спину сел бразильцу, но тогда вар не было. а тут зачем-то высматривали попал ли мяч в руку огбоне, хотя фол на виду, итальянец руку вратарю подбивал дважды.
надо ливерпулю что-то делать, судьи в упор игнорируют фолы на их вратаре при угловых. ну и неплохо было бы алиссону таких соперников сразу осаживать коленом или локтем, вратарская - его вотчина, разбег и вынос противника в лазарет, главное в мяч попасть.
раньше вратари не мешкались, кан и леман сразу вспоминаются, бывало шли на мяч с выставленной прямой ногой, никто и не думал бороться
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КНЯЗЬ!!!
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Две ошибки судьи о клопа: слишком сильно тянул за волосы, кончил в горло...
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Просто конченный слепой осел! Были только эти 2 судейские ошибки:
1) Жоту должны были удалять за намеренный влёт в лицо Огбоны
2) Салаху должны были давать красную за прямой удар ногой в голову соперника
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"Да ладно, это был тяжелый матч! Если честно, мне все равно, как побеждать! Грязные победы — самые важные победы! Для нас имеет огромное значение, что в такого рода вечер нам удалось набрать три очка".
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Сасииии
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