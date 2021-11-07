Каспер Юльманн находится на радаре у "Виллы"

"Астон Вилла" рассматривает главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна на замену уволенному Дину Смиту.

Потерпев пять поражений подряд в Премьер-Лиге, клуб с "Вилла Парк" решил указать на дверь Смиту, который тренировал бирминемцев более трех лет.



Благодаря международному перерыву у "Виллы" есть около двух недель, чтобы определиться с новым рулевым, и один кандидат на вакантный пост уже появился.



Как сообщает Sky Sports, "Вилла" проявляет интерес к 49-летнему Юльманну, который прекрасно знаком спортивному директору бирмингемцев Йохану Ланге, который сам является датчанином.



Минувшим летом Каспер довел сборную Дании до полуфинала Евро-2020, где она была остановлена англичанами.