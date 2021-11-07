"Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне

"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив в гостях у "Вест Хэма" со счетом 3:2.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Виллы" (1:4).



По сравнению с победой 2:0 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных" вернулся Энди Робертсон, заменив Костаса Цимикаса.



Уже на четвертой минуте счет был открыт. После подачи полузащитником хозяев Пабло Форнальсом углового Алиссон проиграл борьбу на втором этаже Анджело Огбонне и лишь подправил мяч в свои ворота — 1:0. Система VAR нарушений здесь не обнаружила.



Больше ничего в атаке "Вест Хэм" до перерыва не показал, поскольку был вынужден сосредоточиться на обороне. "Ливерпуль" безраздельно владел мячом, но преодолеть частокол ног без скорости было затруднительно.



Сравнять счет "красным" помог стандарт. На 41-й минуте Трент Александер-Арнольд великолепно пробил со штрафного, закрутив мяч под перекладину — 1:1.



В начале второго тайма Крейг Доусон едва вновь не вывел "Вест Хэм" вперед, пробив головой в перекладину ворот Алиссона после подачи от угла поля.



После перерыва игра добавила в зрелищности. "Ливерпуль" шел вперед, а "молотобойцы" старались отвечать контратаками.



На 67-й минуте хозяевам как раз удалось организовать кинжальный выпад. Джаррод Боуэн запустил по центру Форнальса, а тот, не входя в штрафную, пробил — 2:1. Алиссон дотронулся до мяча, но предотвратить гол не смог.



Гол Форнальса только дополнительно воодушевил "молотобойцев". Вскоре Пабло еще раз вышел один на один, но попал в офсайд и не смог пробить Алиссона.



А на 74-й минуте "Вест Хэм" сделал разницу в счете комфортной. Боуэн подал угловой к дальней штанге, где Курт Зума, высоко выпрыгнул и пробил головой над руками Алиссона — 3:1.



На 83-й минуте вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч в штрафной после отскока от Александер-Арнольда, развернулся и пробил в нижний угол ворот — 3:2.



На финальный штурм "красным" не хватило сил. Лишь Садио Мане отметился промахом, пробивая головой после подачи Александер-Арнольдом штрафного.



"Ливерпуль" оставил немало физически и моральных сил против "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели. "Вест Хэм" оказался просто свежее, вдобавок получил фору в виде быстрого гола Алиссона, что и привело к такому результату.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче