"Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне
"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив в гостях у "Вест Хэма" со счетом 3:2.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Виллы" (1:4).
По сравнению с победой 2:0 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных" вернулся Энди Робертсон, заменив Костаса Цимикаса.
Уже на четвертой минуте счет был открыт. После подачи полузащитником хозяев Пабло Форнальсом углового Алиссон проиграл борьбу на втором этаже Анджело Огбонне и лишь подправил мяч в свои ворота — 1:0. Система VAR нарушений здесь не обнаружила.
Больше ничего в атаке "Вест Хэм" до перерыва не показал, поскольку был вынужден сосредоточиться на обороне. "Ливерпуль" безраздельно владел мячом, но преодолеть частокол ног без скорости было затруднительно.
Сравнять счет "красным" помог стандарт. На 41-й минуте Трент Александер-Арнольд великолепно пробил со штрафного, закрутив мяч под перекладину — 1:1.
В начале второго тайма Крейг Доусон едва вновь не вывел "Вест Хэм" вперед, пробив головой в перекладину ворот Алиссона после подачи от угла поля.
После перерыва игра добавила в зрелищности. "Ливерпуль" шел вперед, а "молотобойцы" старались отвечать контратаками.
На 67-й минуте хозяевам как раз удалось организовать кинжальный выпад. Джаррод Боуэн запустил по центру Форнальса, а тот, не входя в штрафную, пробил — 2:1. Алиссон дотронулся до мяча, но предотвратить гол не смог.
Гол Форнальса только дополнительно воодушевил "молотобойцев". Вскоре Пабло еще раз вышел один на один, но попал в офсайд и не смог пробить Алиссона.
А на 74-й минуте "Вест Хэм" сделал разницу в счете комфортной. Боуэн подал угловой к дальней штанге, где Курт Зума, высоко выпрыгнул и пробил головой над руками Алиссона — 3:1.
На 83-й минуте вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч в штрафной после отскока от Александер-Арнольда, развернулся и пробил в нижний угол ворот — 3:2.
На финальный штурм "красным" не хватило сил. Лишь Садио Мане отметился промахом, пробивая головой после подачи Александер-Арнольдом штрафного.
"Ливерпуль" оставил немало физически и моральных сил против "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели. "Вест Хэм" оказался просто свежее, вдобавок получил фору в виде быстрого гола Алиссона, что и привело к такому результату.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
07.11.2021 21:40
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И снова лучший внедорожник времен совка по проходимости, уже про себестоимость и простоту эксплуатации молчу, был украинским.
И что самое главное Луцким)
Эх, как пиздато осознавать, что в твоем городе делали эту легендарную марку)
(ответить)
Зимой кароч покупки нужны
(ответить)
Чемпик без анбиттена не самое страшное событие, как-нибудь переживём
очкозавры полны счастья, что Ливерпуль наконец присоединился к их командам
(ответить)
Мой прогноз чемпионство МС. Пепка все таки на дистанции выебет любого.
(ответить)
Вест Хэм молодцы, но все понимают что на сезон их не хватит и по итогу их место это место в лиге Европы максимум.
(ответить)
манчестер сити сделал королевскую ебалочку лохам. а великие молотки сделали мини ебалку ливерке. так что норм неделя.
(ответить)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ТРОНИ, ЧМЫРСИ НА СТРАПОНЕ!
2. David Moyes is a football genius.
(ответить)
Сезон без поражений, это рекорд одного клуба, великого Арсенала, он не может быть побит или повторен. Когда говорят непобедимые подразумевают Арсенал. И тут не может быть никаких "или".
(ответить)
Ггшки горят из за всоса лузеркуйни аахахахахахахах
(ответить)
Кто кукарекал про сезон без поражений? Вылазьте из под шконаря, петушары. Как нюхается, сучки?
(ответить)
для игры с автобусом ливерпуль достаточно моментов создал для победы, вот при обороне своих ворот обосрались. хозяева 4 момента создали, причем 3 с угловых, вот над этим надо работать. ну и усилить игру ливерпулю по сути некем, выбор максимально скудный, хорошо бы владельцы зимой игрока хорошего приобрели.
радует одно, ван дейк набирает форму
(ответить)
подымает шкурку на хую с синими прожилками. ))
(ответить)
Как же ггшки завидуют императорам...прикиньте как их очко полыхнуло, когда императоры отжарили их латентного хозяина пепу в финале лч... они спят и видят, как челси подеимает очередную чашку апл...
(ответить)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
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Б
Е
Д
И
Т
Е
Л
И
(ответить)
Когда даже деньги на трансферы, которые потратили на судей, закончились.
LiVARpool.
(ответить)
Блииин. Между Ливерпулем и Арсеналом теперь всего 2 очка в таблице! Кто бы мог подумать после первых 3-х туров. И кажется, что есть шанс, но на Энфилде, да еще и с Ливерпулем, который пожелает реабилитироваться за поражение. Эх. Зацепить бы хоть ничейку :)
(ответить)
Пздц пенсопитеки те ещё животные)))
Даже вчера когда щольсбери играли их было меньше
Но сегодня повылезали как мухи на говно
Ну шо за лицемерные твари)
(ответить)
залупенсы, разница в том что колбаса играла с 4 командой и проиграла, а вы не смогли обыграть 18 дома. сосать будете по режиму оллинклюсив.
(ответить)
А чо тут пенсы с колбасой титул делят и стебут друг друга?
Почему никто во внимание не берет КОРОЛЕЙ? Кмк, у бензоколонки команда играет на 50% от своих возможностей и на изи берет очки без потери качества
У колбасы состава не хватит, у пенсов забивать некому + оверперформ скоро скомпенсируется
(ответить)
Че там, портовые заглотики, как там челси вчера катнул!?
Трофей вам выносить уже!?
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