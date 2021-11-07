"Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне

Вест Хэм "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив в гостях у "Вест Хэма" со счетом 3:2.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Виллы" (1:4).

По сравнению с победой 2:0 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных" вернулся Энди Робертсон, заменив Костаса Цимикаса.

Уже на четвертой минуте счет был открыт. После подачи полузащитником хозяев Пабло Форнальсом углового Алиссон проиграл борьбу на втором этаже Анджело Огбонне и лишь подправил мяч в свои ворота — 1:0. Система VAR нарушений здесь не обнаружила.

Больше ничего в атаке "Вест Хэм" до перерыва не показал, поскольку был вынужден сосредоточиться на обороне. "Ливерпуль" безраздельно владел мячом, но преодолеть частокол ног без скорости было затруднительно.

Сравнять счет "красным" помог стандарт. На 41-й минуте Трент Александер-Арнольд великолепно пробил со штрафного, закрутив мяч под перекладину — 1:1.

В начале второго тайма Крейг Доусон едва вновь не вывел "Вест Хэм" вперед, пробив головой в перекладину ворот Алиссона после подачи от угла поля.

После перерыва игра добавила в зрелищности. "Ливерпуль" шел вперед, а "молотобойцы" старались отвечать контратаками.

На 67-й минуте хозяевам как раз удалось организовать кинжальный выпад. Джаррод Боуэн запустил по центру Форнальса, а тот, не входя в штрафную, пробил — 2:1. Алиссон дотронулся до мяча, но предотвратить гол не смог.

Гол Форнальса только дополнительно воодушевил "молотобойцев". Вскоре Пабло еще раз вышел один на один, но попал в офсайд и не смог пробить Алиссона.

А на 74-й минуте "Вест Хэм" сделал разницу в счете комфортной. Боуэн подал угловой к дальней штанге, где Курт Зума, высоко выпрыгнул и пробил головой над руками Алиссона — 3:1.

На 83-й минуте вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч в штрафной после отскока от Александер-Арнольда, развернулся и пробил в нижний угол ворот — 3:2.

На финальный штурм "красным" не хватило сил. Лишь Садио Мане отметился промахом, пробивая головой после подачи Александер-Арнольдом штрафного.

"Ливерпуль" оставил немало физически и моральных сил против "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели. "Вест Хэм" оказался просто свежее, вдобавок получил фору в виде быстрого гола Алиссона, что и привело к такому результату.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 21:40

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 07.11.2021 22:41 # iskander8sg
    https://youtu.be/HHR47V9FDl4
    https://youtu.be/fHov2xqM-v4
    https://youtu.be/6vOB93yVvSw
    И снова лучший внедорожник времен совка по проходимости, уже про себестоимость и простоту эксплуатации молчу, был украинским.
    И что самое главное Луцким)
    Эх, как пиздато осознавать, что в твоем городе делали эту легендарную марку)

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  2. superperez101 07.11.2021 22:37 # superperez101
    Зимой кароч покупки нужны

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  3. ian 07.11.2021 22:32 # ian
    Чемпик без анбиттена не самое страшное событие, как-нибудь переживём

    очкозавры полны счастья, что Ливерпуль наконец присоединился к их командам

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  4. acceptodessa 07.11.2021 22:26 # acceptodessa
    Мой прогноз чемпионство МС. Пепка все таки на дистанции выебет любого.

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  5. acceptodessa 07.11.2021 22:25 # acceptodessa
    Вест Хэм молодцы, но все понимают что на сезон их не хватит и по итогу их место это место в лиге Европы максимум.

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  6. toha-bludsikir 07.11.2021 22:24 # toha-bludsikir
    манчестер сити сделал королевскую ебалочку лохам. а великие молотки сделали мини ебалку ливерке. так что норм неделя.

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  7. imf-tau 07.11.2021 22:21 # imf-tau
    1. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ТРОНИ, ЧМЫРСИ НА СТРАПОНЕ!
    2. David Moyes is a football genius.

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  8. acceptodessa 07.11.2021 22:21 # acceptodessa
    Сезон без поражений, это рекорд одного клуба, великого Арсенала, он не может быть побит или повторен. Когда говорят непобедимые подразумевают Арсенал. И тут не может быть никаких "или".

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  9. thegodfather 07.11.2021 22:20 # thegodfather
    Ггшки горят из за всоса лузеркуйни аахахахахахахах

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  10. explosion 07.11.2021 22:17 # explosion
    Кто кукарекал про сезон без поражений? Вылазьте из под шконаря, петушары. Как нюхается, сучки?

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  11. liverfun 07.11.2021 22:17 # liverfun
    для игры с автобусом ливерпуль достаточно моментов создал для победы, вот при обороне своих ворот обосрались. хозяева 4 момента создали, причем 3 с угловых, вот над этим надо работать. ну и усилить игру ливерпулю по сути некем, выбор максимально скудный, хорошо бы владельцы зимой игрока хорошего приобрели.
    радует одно, ван дейк набирает форму

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  12. acceptodessa 07.11.2021 22:15 # acceptodessa
    подымает шкурку на хую с синими прожилками. ))

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  13. thegodfather 07.11.2021 22:13 # thegodfather
    Как же ггшки завидуют императорам...прикиньте как их очко полыхнуло, когда императоры отжарили их латентного хозяина пепу в финале лч... они спят и видят, как челси подеимает очередную чашку апл...

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  14. hammersmith 07.11.2021 22:13 # hammersmith
    ПРЕДСЕДАТЕЛИ
    О
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    (ответить)

  15. hachidlo 07.11.2021 22:11 # hachidlo
    Когда даже деньги на трансферы, которые потратили на судей, закончились.
    LiVARpool.

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  16. denkik 07.11.2021 22:10 # denkik
    Блииин. Между Ливерпулем и Арсеналом теперь всего 2 очка в таблице! Кто бы мог подумать после первых 3-х туров. И кажется, что есть шанс, но на Энфилде, да еще и с Ливерпулем, который пожелает реабилитироваться за поражение. Эх. Зацепить бы хоть ничейку :)

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  17. unclearness 07.11.2021 22:10 # unclearness
    Пздц пенсопитеки те ещё животные)))
    Даже вчера когда щольсбери играли их было меньше
    Но сегодня повылезали как мухи на говно
    Ну шо за лицемерные твари)

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  18. acceptodessa 07.11.2021 22:08 # acceptodessa
    залупенсы, разница в том что колбаса играла с 4 командой и проиграла, а вы не смогли обыграть 18 дома. сосать будете по режиму оллинклюсив.

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  19. berloga777 07.11.2021 22:08 # berloga777
    А чо тут пенсы с колбасой титул делят и стебут друг друга?

    Почему никто во внимание не берет КОРОЛЕЙ? Кмк, у бензоколонки команда играет на 50% от своих возможностей и на изи берет очки без потери качества
    У колбасы состава не хватит, у пенсов забивать некому + оверперформ скоро скомпенсируется

    (ответить)

  20. thegodfather 07.11.2021 22:04 # thegodfather
    Че там, портовые заглотики, как там челси вчера катнул!?
    Трофей вам выносить уже!?

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