Фрэнка Лэмпарда сватают в "Норвич"
Фрэнк Лэмпард стал ранним фаворитом на вакантную должность главного тренера "Норвича".
Накануне "Норвич" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев на выезде "Брентфорд" со счетом 1:2, однако это не спасло Даниэля Фарке от увольнения.
Впереди международный перерыв, и это дает время клубу с"Кэрроу Роуд" спокойно поразмышлять над заменой для Фарке.
Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на котировки букмекеров, в данный момент кандидатом номер один на вакантный пост выглядит Лэмпард, который находится без клуба после своего увольнения из "Челси" в январе.
В тройку фаворитов также входят наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард и оставивший "Кристал Пэлас" в конце прошлого сезона Рой Ходжсон.
07.11.2021 21:00
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Ему надо восстановить лицо, а предлагают 19 и 20 команды лиги.
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Топовый синий глиномес
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Сердце Манчестер Сити , диспетчер Манчестер Сити
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Как раз его уровень. Сможет спокойно вернуться в родной чш.
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Ходжсон же вроде закончил с тренерством, не?
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Сердце Челси, диспетчер Челси!
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Идеальный клуб для сутулой псины
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Выведет Норвич в Чемпионшип
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