Фрэнка Лэмпарда сватают в "Норвич"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард стал ранним фаворитом на вакантную должность главного тренера "Норвича".

Накануне "Норвич" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев на выезде "Брентфорд" со счетом 1:2, однако это не спасло Даниэля Фарке от увольнения.

Впереди международный перерыв, и это дает время клубу с"Кэрроу Роуд" спокойно поразмышлять над заменой для Фарке.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на котировки букмекеров, в данный момент кандидатом номер один на вакантный пост выглядит Лэмпард, который находится без клуба после своего увольнения из "Челси" в январе.

В тройку фаворитов также входят наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард и оставивший "Кристал Пэлас" в конце прошлого сезона Рой Ходжсон.


Метки Лэмпард, Норвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 553

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 07.11.2021 22:42 # ganinilyha
    Ему надо восстановить лицо, а предлагают 19 и 20 команды лиги.

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  2. acceptodessa 07.11.2021 22:29 # acceptodessa
    Топовый синий глиномес

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  3. yxaxaxaxaxa 07.11.2021 22:22 # yxaxaxaxaxa
    Сердце Манчестер Сити , диспетчер Манчестер Сити

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  4. gerrard08 07.11.2021 21:35 # gerrard08
    Как раз его уровень. Сможет спокойно вернуться в родной чш.

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  5. sausage 07.11.2021 21:33 # sausage
    Ходжсон же вроде закончил с тренерством, не?

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  6. jirrort 07.11.2021 21:30 # jirrort
    Сердце Челси, диспетчер Челси!

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  7. tursa 07.11.2021 21:30 # tursa
    Идеальный клуб для сутулой псины

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  8. suddenly 07.11.2021 21:10 # suddenly
    Выведет Норвич в Чемпионшип

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