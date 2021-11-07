Фрэнка Лэмпарда сватают в "Норвич"

Фрэнк Лэмпард стал ранним фаворитом на вакантную должность главного тренера "Норвича".

Накануне "Норвич" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев на выезде "Брентфорд" со счетом 1:2, однако это не спасло Даниэля Фарке от увольнения.



Впереди международный перерыв, и это дает время клубу с"Кэрроу Роуд" спокойно поразмышлять над заменой для Фарке.



Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на котировки букмекеров, в данный момент кандидатом номер один на вакантный пост выглядит Лэмпард, который находится без клуба после своего увольнения из "Челси" в январе.



В тройку фаворитов также входят наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард и оставивший "Кристал Пэлас" в конце прошлого сезона Рой Ходжсон.