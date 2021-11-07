Гюндоган считает, что "Сити" вполне мог разгромить МЮ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что его команда вполне могла победить "Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом.



Накануне "Сити" выиграл дерби Манчестера, оба своих гола забив еще до перерыва — 0:2. По словам Гюндогана, от разгрома "красных дьяволов" уберегли сейвы Давида Де Хеа и то, что во втором тайме "горожане" предпочли сыграть надежно.



"Это было по-настоящему весело и весьма приятно".



"Это был отличный первый тайм, и мы могли забить больше голов. Счет легко мог быть 3:0 или 4:0 к перерыву. Их голкипер совершил ряд невероятных сейвов".



"Во втором тайме нам требовалось сохранять спокойствие, контролировать мяч, играть в пас, поддерживать определенный ритм и не позволять им создавать моменты".



"Я не могу вспомнить ни одного момента у них во втором тайме", — цитирует Гюндогана Evening Standard.