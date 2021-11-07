"Тоттенхэм" и "Эвертон" сыграли без голов
Антонио Конте заработал свое первое очко в Премьер-Лиге в качестве главного тренера "Тоттенхэма", сыграв вничью с "Эвертоном" — 0:0.
В старт "ирисок" вернулись Люка Динь, Фабиан Дельф и Энтони Гордон, заменив Мейсона Холгейта, Жан-Филиппа Гбамена и Алекса Ивоби.
Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч Лиги Европы против "Витесса" в минувший четверг (2:3).
Первый тайм матча на "Гудисон Парк" не принес голов, да и удар в створ был только один — в остальном игроки били мимо ворот.
До перерыва гости чуть больше владели мячом и явно старались произвести впечатление на Конте, но выхлопа от их усилий было мало.
Во втором тайме Ришарлисон едва не заработал для "Эвертона" пенальти, а у "Тоттенхэма" вышедший на замену Джовани Ло Чельсо с дистанции закрутил мяч в штангу.
Счет так и не был открыт, а в концовке "ириски" даже остались вдесятером после удаления Мейсона Холгейта.
За весь матч "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ, что лишь подчеркивает глубину проблем, которые предстоит решать Конте.
"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
07.11.2021 19:05
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Последние комментарии:
контекс ротировал, ротировал, да не доротировал
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Ебать конечно битва титанов:
Манчестер Юнайтед нанес больше ударов по своим воротам, чем в створ ворот соперника
VS
За весь матч "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ
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надо было петухам закатывать в концовке, наказать за крысиный поступок холгейта. хорошо бы бенитес сплавил этого дауна из апл
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Ща б мёртвый Эвертон, без ведущих игроков, не обыгрывать. Зато контекс себе хорошую неустойку выбил.
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ттх с бомжом всё предсезонку завалил
штабу графа в срочном порядке нужно работать над физическими кондициями
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Боевая ничья получилась. Но проблемы в атаке на лицо.. Если уже Сон не бежит, это пи1здец.. Конте думаю в полном ах1уе.
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Парику сходу разработали очко
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