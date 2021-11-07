"Тоттенхэм" и "Эвертон" сыграли без голов

Антонио Конте заработал свое первое очко в Премьер-Лиге в качестве главного тренера "Тоттенхэма", сыграв вничью с "Эвертоном" — 0:0.

В старт "ирисок" вернулись Люка Динь, Фабиан Дельф и Энтони Гордон, заменив Мейсона Холгейта, Жан-Филиппа Гбамена и Алекса Ивоби.



Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч Лиги Европы против "Витесса" в минувший четверг (2:3).



Первый тайм матча на "Гудисон Парк" не принес голов, да и удар в створ был только один — в остальном игроки били мимо ворот.



До перерыва гости чуть больше владели мячом и явно старались произвести впечатление на Конте, но выхлопа от их усилий было мало.



Во втором тайме Ришарлисон едва не заработал для "Эвертона" пенальти, а у "Тоттенхэма" вышедший на замену Джовани Ло Чельсо с дистанции закрутил мяч в штангу.



Счет так и не был открыт, а в концовке "ириски" даже остались вдесятером после удаления Мейсона Холгейта.



За весь матч "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ, что лишь подчеркивает глубину проблем, которые предстоит решать Конте.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче