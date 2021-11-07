"Тоттенхэм" и "Эвертон" сыграли без голов

Антонио Конте Антонио Конте заработал свое первое очко в Премьер-Лиге в качестве главного тренера "Тоттенхэма", сыграв вничью с "Эвертоном" — 0:0.

В старт "ирисок" вернулись Люка Динь, Фабиан Дельф и Энтони Гордон, заменив Мейсона Холгейта, Жан-Филиппа Гбамена и Алекса Ивоби.

Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч Лиги Европы против "Витесса" в минувший четверг (2:3).

Первый тайм матча на "Гудисон Парк" не принес голов, да и удар в створ был только один — в остальном игроки били мимо ворот.

До перерыва гости чуть больше владели мячом и явно старались произвести впечатление на Конте, но выхлопа от их усилий было мало.

Во втором тайме Ришарлисон едва не заработал для "Эвертона" пенальти, а у "Тоттенхэма" вышедший на замену Джовани Ло Чельсо с дистанции закрутил мяч в штангу.

Счет так и не был открыт, а в концовке "ириски" даже остались вдесятером после удаления Мейсона Холгейта.

За весь матч "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ, что лишь подчеркивает глубину проблем, которые предстоит решать Конте.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 19:05

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  1. true-manc 07.11.2021 19:22 # true-manc
    контекс ротировал, ротировал, да не доротировал

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  2. vyrentz 07.11.2021 19:22 # vyrentz
    Ебать конечно битва титанов:

    Манчестер Юнайтед нанес больше ударов по своим воротам, чем в створ ворот соперника

    VS

    За весь матч "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ

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  3. liverfun 07.11.2021 19:22 # liverfun
    надо было петухам закатывать в концовке, наказать за крысиный поступок холгейта. хорошо бы бенитес сплавил этого дауна из апл

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  4. lahmatyj 07.11.2021 19:15 # lahmatyj
    Ща б мёртвый Эвертон, без ведущих игроков, не обыгрывать. Зато контекс себе хорошую неустойку выбил.

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  5. mugabe 07.11.2021 19:15 # mugabe
    ттх с бомжом всё предсезонку завалил
    штабу графа в срочном порядке нужно работать над физическими кондициями

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  6. vagifspurs 07.11.2021 19:11 # vagifspurs
    Боевая ничья получилась. Но проблемы в атаке на лицо.. Если уже Сон не бежит, это пи1здец.. Конте думаю в полном ах1уе.

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  7. dungeon-master 07.11.2021 19:11 # dungeon-master
    Парику сходу разработали очко

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