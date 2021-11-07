"Арсенал" победил "Уотфорд" и обошел "Юнайтед"

Гол Эмиля Смит-Роу позволил "Арсеналу" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" и обойти "Манчестер Юнайтед" в таблице Премьер-Лиги.

Относительно победы 0:2 над "Лестером" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в стартовом составе, выпустив Эйнсли Мэйтланд-Найлса вместо Томаса Партея.



Наставник "шершней" Клаудио Раньери поменял ровно половину полевых игроков по сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона", оказав доверие Данни Роузу, Николя Нкулу, Озану Туфану, Кико Фемении и Эммануэлю Деннису.



Хозяева сразу же принялись диктовать игру, и уже на седьмой минуте поразили ворота Бена Фостера. Александру Лакасетту не удалось перебросить мяч через голкипера, но отскок достался Пьер-Эмерику Обамеянгу, который любезно позволил пробить Букайо Сака. Однако радость "Арсенала" была прервана системой VAR, обнаружившей офсайд.



"Канониры" продолжили действовать первым номером, но постепенно игра стала немного сумбурной. "Уотфорд" смог сбить темп и не давал сопернику создавать опасные моменты.



А на 34-й минуте хозяева заработали пенальти. Данни Роуз откровенно ударил Лакасетта, когда тот хотел принять "свечку" в штрафной, но Обамеянг этим шансом не воспользовался, не сумев пробить Фостера с 11-метровой отметки.



В остатке тайма Фостер отметился еще одним отличным сейвом, ногой отразив удар Габриэля головой.



С началом второго тайма "Арсенал" вновь принялся давить, и на 56-й минуте счет был открыт. Проход Бена Уайта был остановлен, однако мяч отскочил к Эмилю Смит-Роу, который в касание пробил с подступов к штрафной площади — 1:0.



В оставшиеся полчаса "канониры" уверенно контролировали игру, а чем меньше оставалось времени, тем меньше они хотели забить второй гол. Обамеянгу удалось поразить чужие ворота, однако — офсайд.



В самой концовке матча Джошуа Кинг не смог наказать Аарона Рамсдейла за ошибку, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны, а вскоре Юрай Куцка схлопотал удаление.



"Арсенал" набрал очередные три очка, однако "канониры" слегка играли с огнем, не сумев забить второй гол и сделать счет комфортным.



"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче