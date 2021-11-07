"Арсенал" победил "Уотфорд" и обошел "Юнайтед"

Эмиль Смит-Роу Гол Эмиля Смит-Роу позволил "Арсеналу" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" и обойти "Манчестер Юнайтед" в таблице Премьер-Лиги.

Относительно победы 0:2 над "Лестером" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в стартовом составе, выпустив Эйнсли Мэйтланд-Найлса вместо Томаса Партея.

Наставник "шершней" Клаудио Раньери поменял ровно половину полевых игроков по сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона", оказав доверие Данни Роузу, Николя Нкулу, Озану Туфану, Кико Фемении и Эммануэлю Деннису.

Хозяева сразу же принялись диктовать игру, и уже на седьмой минуте поразили ворота Бена Фостера. Александру Лакасетту не удалось перебросить мяч через голкипера, но отскок достался Пьер-Эмерику Обамеянгу, который любезно позволил пробить Букайо Сака. Однако радость "Арсенала" была прервана системой VAR, обнаружившей офсайд.

"Канониры" продолжили действовать первым номером, но постепенно игра стала немного сумбурной. "Уотфорд" смог сбить темп и не давал сопернику создавать опасные моменты.

А на 34-й минуте хозяева заработали пенальти. Данни Роуз откровенно ударил Лакасетта, когда тот хотел принять "свечку" в штрафной, но Обамеянг этим шансом не воспользовался, не сумев пробить Фостера с 11-метровой отметки.

В остатке тайма Фостер отметился еще одним отличным сейвом, ногой отразив удар Габриэля головой.

С началом второго тайма "Арсенал" вновь принялся давить, и на 56-й минуте счет был открыт. Проход Бена Уайта был остановлен, однако мяч отскочил к Эмилю Смит-Роу, который в касание пробил с подступов к штрафной площади — 1:0.

В оставшиеся полчаса "канониры" уверенно контролировали игру, а чем меньше оставалось времени, тем меньше они хотели забить второй гол. Обамеянгу удалось поразить чужие ворота, однако — офсайд.

В самой концовке матча Джошуа Кинг не смог наказать Аарона Рамсдейла за ошибку, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны, а вскоре Юрай Куцка схлопотал удаление.

"Арсенал" набрал очередные три очка, однако "канониры" слегка играли с огнем, не сумев забить второй гол и сделать счет комфортным.

"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 07.11.2021 20:56 # slash-lfc
    Хахахахахахахахахахаха арпидр седня отжигает.

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  2. mancityman 07.11.2021 20:56 # mancityman
    Почему уебку жоте даже жк не дали за удар локтем?

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  3. wilshere-95 07.11.2021 20:52 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=ZdJGA3XlE2o
    Специально для канониров

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  4. lexa-arsenal 07.11.2021 20:51 # lexa-arsenal
    Охуеть, го артета чемпик, я охуею

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  5. vagifspurs 07.11.2021 20:47 # vagifspurs
    Смотрю в зеркало и вижу прекрасного мужчину !

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  6. mugabe 07.11.2021 20:46 # mugabe
    залупуль команда гондонов

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  7. naby-keita 07.11.2021 20:44 # naby-keita
    Сесиры, выучи русский язык, узбек тупой))

    Источник: http://fapl.ru/posts/89412/?c=1#c7446625

    Цыган, хейтящий все русское, предъявляет за русский)))0

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  8. naby-keita 07.11.2021 20:38 # naby-keita
    До чего Клопп и Ливерпуль всех поджигают.
    Достаточно сказать Ливерпуль, как этих животных триггерит нереально.

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  9. naby-keita 07.11.2021 20:34 # naby-keita
    Кто цыганский табор поджег, признавайтесь мрази!!!!

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  10. true-manc 07.11.2021 20:34 # true-manc
    на повторе, кстати, отчётливо видно, что жота намеренно летел в Огбону. Должны были удалять бестолочь колбасную

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  11. sausage 07.11.2021 20:32 # sausage
    Хоть Клопп перед матчем и говорил, что график игр нормальный и нет смысла состав перетряхивать, но сегодня красные как-то не очень свежо выглядят, нет ураганных отрезков, сминающих оборону соперника. Даже с Брайтоном были поживее в атаке.

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  12. winnerd 07.11.2021 20:31 # winnerd
    Джота уйобище конечно знатное

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  13. liverfun 07.11.2021 20:29 # liverfun
    как же доебало судейство, с каких пор во вратарской можно вратаря толкать и бить по рукам? там и без повторов видно, что огбонна тупо по рукам алиссона бил, из-за чего бразилец и не смог сыграть в мяч.
    вообще надо киперам ливерпуля жестче быть, коленом вперед выходить и ломать соперника, судьям, как видим, похуй че там происходит при угловом

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  14. putintime 07.11.2021 20:29 # putintime
    ТТАрнольд лучший крайный защитник мира
    а не этот расхваленный блевотина рис джеймс.он даже не попал бы на резервный состав чмо ору))) просто

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  15. slash-lfc 07.11.2021 20:28 # slash-lfc
    е6ать очко спорт Сергио Рамоса в студию позвали оруууууууууу

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  16. slash-lfc 07.11.2021 20:27 # slash-lfc
    бля валера на этом сайте находится больше чем живет, но сука его эти исчезновения пздц максимально уе6ищно смотрятся)) неужели он серьезно относится ко всей етой куйне

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  17. meshuggah 07.11.2021 20:27 # meshuggah
    Подливу ебут

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  18. gerrard08 07.11.2021 20:27 # gerrard08
    Робертсон подбешивает прямолинейностью. Грек щас объективно лучше него. Мане тоже недостаточно хорош. В остальном норм катаем. Вх решил в автобус сыграть.

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  19. lovrentiy 07.11.2021 20:26 # lovrentiy
    Может я ошибаюсь, но ВХ забил с нарушением.

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  20. ian 07.11.2021 20:26 # ian
    После гола Трента наша планета стала светить ярче

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