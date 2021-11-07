"Астон Вилла" уволила Дина Смита

Дин Смит Череда тренерских увольнений в Премьер-Лиге продолжилась изгнанием Дина Смита из "Астон Виллы".

В минувшую пятницу "вилланы" уступили в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:1, оформив свое пятое подряд поражение в Премьер-Лиге.

Эта неудачная полоса стоила 50-летнему Смиту работы. Бирмингемский клуб опустился на 15-е место в таблице, решившись на крайние меры.

"В этом сезоне мы не наблюдаем последовательного прогресса в результатах, игре и позиции в лиге, на что все мы надеемся", — объяснил решение клуба исполнительный директор Кристиан Парслоу.

Смит тренировал "Виллу" с октября 2018, уже в своем первом сезоне вернув клуб в Премьер-Лигу. Под руководством Дина бирмингемцы финишировали на 17-м и 11-м местах в высшем дивизионе, а также добрались до финала Кубка Лиги.

Добавим, минувшим летом Смит понес две большие потери. Сперва от него ушел ассистент Джон Терри, а затем Дин лишился своего лучшего игрока в лице Джека Грилиша.


Метки Астон Вилла, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 07.11.2021 19:00 # ensiferum
    Сульшер: ну-да, ну-да, пошёл я на кер.

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  2. chelsiukpro 07.11.2021 18:57 # chelsiukpro
    Защита дырявая. Надо было звать Терри обратно. Соравно без дела Терри швендается....

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  3. geniusss 07.11.2021 18:40 # geniusss
    Без Терри вилла сдулась совсем.

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  4. liverfun 07.11.2021 18:25 # liverfun
    жаль, хороший спец. массовый закуп игроками никогда не шел на пользу команде, тут и отлаженная структура ломается и повышаются ожидания от тренера, учитывая траты. не сказать, что вилла была плоха и безнадежна, вот результаты да

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  5. loser 07.11.2021 18:21 # loser
    Для Терри был бы шанс начать тренерскую полноценную карьеру...

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  6. true-manc 07.11.2021 18:16 # true-manc
    Это правильно

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  7. lahmatyj 07.11.2021 18:14 # lahmatyj
    Продали лучшего игрока, не нашли адекватной замены и удивляются, что клуб ожидаемо катится вниз. Ну а то, что пенсопитеки долбоебы, за редким исключением, уже давно понятно.

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  8. skydreams 07.11.2021 18:06 # skydreams
    Ушёл Терри и Вилла посыпалась. Совпадение? Не думаю

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  9. dallaslp 07.11.2021 18:02 # dallaslp
    да что ж это творится то такое

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