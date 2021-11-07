"Астон Вилла" уволила Дина Смита

Череда тренерских увольнений в Премьер-Лиге продолжилась изгнанием Дина Смита из "Астон Виллы".

В минувшую пятницу "вилланы" уступили в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:1, оформив свое пятое подряд поражение в Премьер-Лиге.



Эта неудачная полоса стоила 50-летнему Смиту работы. Бирмингемский клуб опустился на 15-е место в таблице, решившись на крайние меры.



"В этом сезоне мы не наблюдаем последовательного прогресса в результатах, игре и позиции в лиге, на что все мы надеемся", — объяснил решение клуба исполнительный директор Кристиан Парслоу.



Смит тренировал "Виллу" с октября 2018, уже в своем первом сезоне вернув клуб в Премьер-Лигу. Под руководством Дина бирмингемцы финишировали на 17-м и 11-м местах в высшем дивизионе, а также добрались до финала Кубка Лиги.



Добавим, минувшим летом Смит понес две большие потери. Сперва от него ушел ассистент Джон Терри, а затем Дин лишился своего лучшего игрока в лице Джека Грилиша.