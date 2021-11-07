"Астон Вилла" уволила Дина Смита
Череда тренерских увольнений в Премьер-Лиге продолжилась изгнанием Дина Смита из "Астон Виллы".
В минувшую пятницу "вилланы" уступили в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:1, оформив свое пятое подряд поражение в Премьер-Лиге.
Эта неудачная полоса стоила 50-летнему Смиту работы. Бирмингемский клуб опустился на 15-е место в таблице, решившись на крайние меры.
"В этом сезоне мы не наблюдаем последовательного прогресса в результатах, игре и позиции в лиге, на что все мы надеемся", — объяснил решение клуба исполнительный директор Кристиан Парслоу.
Смит тренировал "Виллу" с октября 2018, уже в своем первом сезоне вернув клуб в Премьер-Лигу. Под руководством Дина бирмингемцы финишировали на 17-м и 11-м местах в высшем дивизионе, а также добрались до финала Кубка Лиги.
Добавим, минувшим летом Смит понес две большие потери. Сперва от него ушел ассистент Джон Терри, а затем Дин лишился своего лучшего игрока в лице Джека Грилиша.
07.11.2021 18:00
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Последние комментарии:
Сульшер: ну-да, ну-да, пошёл я на кер.
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Защита дырявая. Надо было звать Терри обратно. Соравно без дела Терри швендается....
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Без Терри вилла сдулась совсем.
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жаль, хороший спец. массовый закуп игроками никогда не шел на пользу команде, тут и отлаженная структура ломается и повышаются ожидания от тренера, учитывая траты. не сказать, что вилла была плоха и безнадежна, вот результаты да
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Для Терри был бы шанс начать тренерскую полноценную карьеру...
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Это правильно
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Продали лучшего игрока, не нашли адекватной замены и удивляются, что клуб ожидаемо катится вниз. Ну а то, что пенсопитеки долбоебы, за редким исключением, уже давно понятно.
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Ушёл Терри и Вилла посыпалась. Совпадение? Не думаю
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да что ж это творится то такое
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