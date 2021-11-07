Кейн: "Назначение Конте показывает амбиции "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его клуб проявил амбиции назначением Антонио Конте на должность главного тренера.

Кейн испытывает воодушевление от того, что "Тоттенхэму" удалось заполучить такого успешного и титулованного тренера, как Конте.



Харри призывает своих партнеров по команде посвятить "каждую минуту наших жизней", чтобы прибавить и вмешаться в борьбу за трофеи.



"Это назначение показывает, что у клуба огромные амбиции. Его резюме говорит само за себя. Каждый знает, как высоко его ценят и чего он добился в качестве тренера. Это заслуживает уважения".



"Он будет упорно трудиться, чтобы улучшить нас, игроков, однако мы в свою очередь должны учиться и больше стараться на поле и на тренировках".



"Мы обладаем тренером и клубом, которые верят в нас, и данное назначение это показывает. Он великолепный тренер. В последние пару лет мы не соответствовали желаемым стандартам, но мы надеемся, что новый тренер поможет нам это исправить".



"Это зависит от нас и от того, используем ли мы эту возможность, потому что он (Конте) уже побеждал, и ему нечего доказывать. Он делал это в важнейших соревнованиях с крупнейшими командами, поэтому он даст нам все необходимое, и у нас, игроков, уже не будет оправданий".



"Мы должны убедиться, что стараемся стать лучше и побеждать каждую минуту наших жизней. Только так мы собираемся двигаться вперед", — сообщил Кейн Evening Standard.