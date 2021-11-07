Кейн: "Назначение Конте показывает амбиции "Тоттенхэма"

Антонио Конте и Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его клуб проявил амбиции назначением Антонио Конте на должность главного тренера.

Кейн испытывает воодушевление от того, что "Тоттенхэму" удалось заполучить такого успешного и титулованного тренера, как Конте.

Харри призывает своих партнеров по команде посвятить "каждую минуту наших жизней", чтобы прибавить и вмешаться в борьбу за трофеи.

"Это назначение показывает, что у клуба огромные амбиции. Его резюме говорит само за себя. Каждый знает, как высоко его ценят и чего он добился в качестве тренера. Это заслуживает уважения".

"Он будет упорно трудиться, чтобы улучшить нас, игроков, однако мы в свою очередь должны учиться и больше стараться на поле и на тренировках".

"Мы обладаем тренером и клубом, которые верят в нас, и данное назначение это показывает. Он великолепный тренер. В последние пару лет мы не соответствовали желаемым стандартам, но мы надеемся, что новый тренер поможет нам это исправить".

"Это зависит от нас и от того, используем ли мы эту возможность, потому что он (Конте) уже побеждал, и ему нечего доказывать. Он делал это в важнейших соревнованиях с крупнейшими командами, поэтому он даст нам все необходимое, и у нас, игроков, уже не будет оправданий".

"Мы должны убедиться, что стараемся стать лучше и побеждать каждую минуту наших жизней. Только так мы собираемся двигаться вперед", — сообщил Кейн Evening Standard.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 17:00

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  1. chelsiukpro 07.11.2021 19:01 # chelsiukpro
    Тренер как тренер... есть плюсы но и минусов много!
    С Челси была ситуация другая - там игроки все ТОП уровня были не жели в курятнике пару только ТОПОВ. Во вторых парик не когда не блистал в Европе ЛЧ.

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  2. tigerpool 07.11.2021 18:20 # tigerpool
    Он то же самое говорил когда пришел моур

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  3. bangladesh 07.11.2021 17:53 # bangladesh
    петушиные амбиции)

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  4. jirrort 07.11.2021 17:13 # jirrort
    ))))))))))))))))))))))))))

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