Конте даст шанс Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пообещал, что полузащитник Деле Алли получит шанс проявить себя.

Алли сыграл 12 матчей за "Тоттенхэм" в этом сезоне, но был бледной тенью того игрока, который некогда считался одним из самых перспективных в Премьер-Лиге и вызывался в сборную Англии.



Деле испытывал игровые проблемы не только при Нуну Эшпириту Санту, но и при Жозе Моуриньо, однако Конте не собирается раньше времени ставить крест на 25-летнем игроке, потенциал которого он хорошо знает.



"Я очень хорошо помню, как мы ("Челси") играли против "Тоттенхэма" в прошлом, особенно один матч, когда мы проиграли после 13 побед подряд, а Алли тогда забил два гола".



"Но это в прошлом. Сейчас настоящее, и Деле определенно обладает отличным потенциалом. Он очень хорош и очень силен физически".



"Я определенно дам ему возможность показать свой талант. В то же время, когда я определяю стартовый состав, я выбираю игроков, которые, как мне кажется, будут иметь наивысшие шансы на победу, и то же самое с заменами".



"Я открыт для каждого игрока в "Тоттенхэме". Самое важное, чтобы они показали мне, что заслуживают шанс сыграть".



"Дверь открыта для каждого игрока. Прежде всего я постараюсь создать лучшие условия, чтобы они могли показать свой талант, а дальше слово за ними. Это касается всех игроков".



"Пришел новый тренер, и мы начинаем с чистого листа. Я говорю каждому игроку, не только Деле: "Покажи мне, что ты заслуживаешь играть с первых минут, и я дам тебе такой шанс", — цитирует Конте Sky Sports.