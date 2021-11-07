Крис Уайлдер возглавил "Мидлсбро"

Бывший наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер вернулся к работе, возглавив клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".

Уайлдер провел в "Шеффилд Юнайтед" почти пять лет, будучи уволенным семь месяцев назад, на исходе второго сезона "клинков" в Премьер-Лиге, куда он поднял клуб из Лиги Один.



В эти месяцы 54-летнего Уайлдера, который сам играл за "Шеффилд Юнайтед" и болеет за "клинков" с детства, связывали с различными клубами, однако Крис выбрал "Мидлсбро".



На "Риверсайде" Уайлдер сменил 72-летнего Нила Уорнока, с которым "Боро" попрощался только накануне. Дебют Криса назначен на домашний матч против "Миллуолла" 20 ноября.



Добавим, после 17 матчей "речники" занимают 14-е место в Чемпионшипе, но от зоны плей-офф отстают только на четыре очка.