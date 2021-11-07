Скоулз: "Ван-Биссака бесполезен с мячом"

Аарон Ван-Биссака Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру крайнего защитника "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаки с мячом.

На дерби против "Манчестер Сити" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер избрал схему 3-5-2, снарядив Люка Шоу и Ван-Биссаку на позиции вингбеков.

По мнению Скоулза, эта более атакующая роль совершенно не подходит Аарону, ведь тот умеет только обороняться.

"Я говорил и раньше, что схема 3-5-2 не подходит имеющимся в составе игрокам. Ван-Биссака бесполезен с мячом — он великолепен как защитник, но бесполезен с мячом как правый вингбек".

"Их трое центральных защитников, которые сыграли сегодня... Никто из них не работает с мячом достаточно хорошо. Оле должен найти решение. Из имеющихся игроков можно составить нормальную команду", — цитирует Скоулза Daily Mail.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. armaha 07.11.2021 14:38 # armaha
    Как же заебала его тактика. Почему не может хотябы попробовать 4-3-3.

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  2. quavo 07.11.2021 14:32 # quavo
    Олежа ебло , биссака еще и не в форме , а далота маринует

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  3. alexomck 07.11.2021 14:29 # alexomck
    нафиг он в схеме с 3 цз, вчера ещё и в обороне лажать начал, способных в атаку крайков в МЮ хватает. прост Олежка тупо заюзал модную схему, без понимания процессов, мол и так сойдёт.

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  4. dungeon-master 07.11.2021 14:08 # dungeon-master
    Ван-ссака не вингбек, Олег не тренер, мю не гранд

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