Скоулз: "Ван-Биссака бесполезен с мячом"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру крайнего защитника "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаки с мячом.

На дерби против "Манчестер Сити" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер избрал схему 3-5-2, снарядив Люка Шоу и Ван-Биссаку на позиции вингбеков.



По мнению Скоулза, эта более атакующая роль совершенно не подходит Аарону, ведь тот умеет только обороняться.



"Я говорил и раньше, что схема 3-5-2 не подходит имеющимся в составе игрокам. Ван-Биссака бесполезен с мячом — он великолепен как защитник, но бесполезен с мячом как правый вингбек".



"Их трое центральных защитников, которые сыграли сегодня... Никто из них не работает с мячом достаточно хорошо. Оле должен найти решение. Из имеющихся игроков можно составить нормальную команду", — цитирует Скоулза Daily Mail.