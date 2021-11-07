Скоулз: "Ван-Биссака бесполезен с мячом"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру крайнего защитника "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаки с мячом.
На дерби против "Манчестер Сити" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер избрал схему 3-5-2, снарядив Люка Шоу и Ван-Биссаку на позиции вингбеков.
По мнению Скоулза, эта более атакующая роль совершенно не подходит Аарону, ведь тот умеет только обороняться.
"Я говорил и раньше, что схема 3-5-2 не подходит имеющимся в составе игрокам. Ван-Биссака бесполезен с мячом — он великолепен как защитник, но бесполезен с мячом как правый вингбек".
"Их трое центральных защитников, которые сыграли сегодня... Никто из них не работает с мячом достаточно хорошо. Оле должен найти решение. Из имеющихся игроков можно составить нормальную команду", — цитирует Скоулза Daily Mail.
07.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
Как же заебала его тактика. Почему не может хотябы попробовать 4-3-3.
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Олежа ебло , биссака еще и не в форме , а далота маринует
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нафиг он в схеме с 3 цз, вчера ещё и в обороне лажать начал, способных в атаку крайков в МЮ хватает. прост Олежка тупо заюзал модную схему, без понимания процессов, мол и так сойдёт.
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Ван-ссака не вингбек, Олег не тренер, мю не гранд
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