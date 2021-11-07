"Ньюкасл" избрал Азара своей целью номер один на январь

"Ньюкасл" избрал атакующего полузащитника "Реала" Эдена Азара свой приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" до сих пор не назначил нового главного тренера, не выиграв ни одного из трех матчей Премьер-Лиги после увольнения Стива Брюса.



"Сороки" по-прежнему находятся в зоне вылета, что подталкивает их к поиску усиления на трансферном рынке в январе.



По информации испанского издания Sport, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" "оптимистично настроены" насчет своих шансов уговорить Азара окунуться в борьбу за выживание.



Эден так и не заиграл в Мадриде после перехода из "Челси", а главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ранее уже намекал, что открыт к расставанию с 30-летним бельгийцем.