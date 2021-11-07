"Ньюкасл" избрал Азара своей целью номер один на январь

Эден Азар "Ньюкасл" избрал атакующего полузащитника "Реала" Эдена Азара свой приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" до сих пор не назначил нового главного тренера, не выиграв ни одного из трех матчей Премьер-Лиги после увольнения Стива Брюса.

"Сороки" по-прежнему находятся в зоне вылета, что подталкивает их к поиску усиления на трансферном рынке в январе.

По информации испанского издания Sport, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" "оптимистично настроены" насчет своих шансов уговорить Азара окунуться в борьбу за выживание.

Эден так и не заиграл в Мадриде после перехода из "Челси", а главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ранее уже намекал, что открыт к расставанию с 30-летним бельгийцем.


Метки Азар, Ньюкасл, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 13:00

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  1. alexomck 07.11.2021 14:23 # alexomck
    фз, захочет ли жопар за приличную личку подработать в подвале и будет ли от него толк сейчас. в аренду форму жирничу набрать, как вариант, можно попробовать договориться.

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  2. arsfann 07.11.2021 14:13 # arsfann
    Можно и Бэйла за компанию взять

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  3. g3ndalf 07.11.2021 14:12 # g3ndalf
    жопар, ковта, бале, хендер из унитайзеда и Олега менеждером = жб 7 место в конце сезона

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  4. chelsea-69 07.11.2021 14:04 # chelsea-69
    на двойную ставку, как играющего тренера 500+500 в неделю и норм

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  5. ataman 07.11.2021 13:37 # ataman
    Я рад

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  6. acceptodessa 07.11.2021 13:28 # acceptodessa
    там каждую неделю новая цель.

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  7. englandonelove 07.11.2021 13:16 # englandonelove
    Этот толстяк уже закончил с футболом

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  8. nikitoid 07.11.2021 13:16 # nikitoid
    Не получилось, не фортануло

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