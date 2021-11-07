"Ньюкасл" избрал Азара своей целью номер один на январь
"Ньюкасл" избрал атакующего полузащитника "Реала" Эдена Азара свой приоритетной целью на зимнее трансферное окно.
"Ньюкасл" до сих пор не назначил нового главного тренера, не выиграв ни одного из трех матчей Премьер-Лиги после увольнения Стива Брюса.
"Сороки" по-прежнему находятся в зоне вылета, что подталкивает их к поиску усиления на трансферном рынке в январе.
По информации испанского издания Sport, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" "оптимистично настроены" насчет своих шансов уговорить Азара окунуться в борьбу за выживание.
Эден так и не заиграл в Мадриде после перехода из "Челси", а главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ранее уже намекал, что открыт к расставанию с 30-летним бельгийцем.
07.11.2021 13:00
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фз, захочет ли жопар за приличную личку подработать в подвале и будет ли от него толк сейчас. в аренду форму жирничу набрать, как вариант, можно попробовать договориться.
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Можно и Бэйла за компанию взять
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жопар, ковта, бале, хендер из унитайзеда и Олега менеждером = жб 7 место в конце сезона
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на двойную ставку, как играющего тренера 500+500 в неделю и норм
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Я рад
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там каждую неделю новая цель.
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Этот толстяк уже закончил с футболом
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Не получилось, не фортануло
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