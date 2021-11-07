Невилл: "У Сульшера есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Манчестер Юнайтед" по-прежнему не собирается увольнять своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, несмотря полосу плохих результатов.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" накануне увеличило отставание "Юнайтед" от вершины Премьер-Лиги до девяти очков.



Невилл признается, что не ожидал таких плохих результатов от "красных дьяволов", однако верит, что ситуация еще не стала критической для Сульшера.



"До конца прошлого сезона здесь было ощущение, что клуб прогрессирует, потому что они финишировали вторыми в лиге. Каждый думал, что они совершили хорошие трансферы летом".



"Так что клуб не планировал оказаться в такой ситуации. Знаю, некоторые фанаты считают, что клуб должен был принять меры две недели назад, потому что Антонио Конте был доступен, но этот клуб никогда бы не назначил Конте. Они не подготовлены к этому моменту, потому что их план подразумевает поддержку Оле".



"Я не думаю, что есть какие-либо шансы на смену тренера по ходу сезона, только если ситуация не станет совсем плачевной. "Юнайтед" слишком отстал от вершины, и так не должно быть. Никто не ожидал, что "Юнайтед" опустится так низко на данной стадии сезона".



"Думаю, у него есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию", — цитирует Сульшера Sky Sports.