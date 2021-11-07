Кин: "Возможно, Оле будет лучше уйти"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вынес вердикт насчет будущего главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое четвертое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Манчестер Сити" со счетом 0:2.



Кин чувствует, что теперь давление на Сульшера только возрастет. Рой также намекает, что Оле Гуннару будет лучше оставить эту работу.



"Думаю, Оле будет под еще большим давлением, чем после матча против "Ливерпуля", учитывая то, каким образом они проиграли. Ведь это дерби".



"Оле выглядел встревоженным в послематчевом интервью. Тренеру всегда тяжело после поражения, и ему задают сложные вопросы, но он выходит и отвечает, и за это я его хвалю".



"Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации, но выход есть. Является ли Оле тем человеком, который найдет этот выход? Большой вопрос. Надеюсь на это, но это больше надежда, чем уверенность".



"Каждый раз, когда "Юнайтед" играет таким образом, люди винят Оле. Каждый раз, когда они побеждают, Оле является счастливейшим человеком на планете. Но он должен взглянуть на себя в зеркало и сказать: "Мне нужно быть лучше".



"Он пришел в "Юнайтед" в сложное время. Он тренирует один из крупнейших в мире клубов, но если у тебя на борту есть халявщики, и если ты зависишь от Шоу и Ван-Биссаки, то, тебе, Оле, возможно, будет лучше уйти от этого".



"Если бы Оле зашел сюда сейчас, я бы схватил его и спросил: "Зачем ты выпускаешь Фреда?" Все тренеры должны принимать свои решения, они работают с игроками день за днем, но я бы все равно спросил его насчет Фреда. Если кто-нибудь скажет мне, что Фред достаточно хорош для "Юнайтед", то вы живете в Стране эльфов", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.