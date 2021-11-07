Сульшер: "Это не тот футбол, который я хочу видеть от МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не такой футбол он хочет видеть от своей команды, как в проигранном дерби против "Манчестер Сити".

Автогол Эрика Байи и гол Бернарду Силвы ознаменовали второе подряд для "Юнайтед" домашнее поражение в Премьер-Лиге — 0:2 в дерби Манчестера.



Сульшер по-прежнему верит, что ему по силам исправить ситуацию, но признает, что его команда слишком пассивна на футбольном поле.



"Нет, я не чувствую себя обреченным. У меня хорошие отношения с клубом. Пока я здесь, я хочу улучшать команду, хочу лучшего для "Манчестер Юнайтед". Несколько раз мы уже преодолевали сложные периоды".



"С момента предыдущего матча (против "Ливерпуля") для нас продолжается сложный отрезок. Мы отошли от своей привычной тактики и победили "Тоттенхэм", играя по другой схеме. Но независимо от схемы или стиля, мы все равно должны больше диктовать игру. Я могу взглянуть на себя и сказать, что это не тот футбол, который я хочу видеть от "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера The Guardian.