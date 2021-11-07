Сульшер: "Это не тот футбол, который я хочу видеть от МЮ"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не такой футбол он хочет видеть от своей команды, как в проигранном дерби против "Манчестер Сити".

Автогол Эрика Байи и гол Бернарду Силвы ознаменовали второе подряд для "Юнайтед" домашнее поражение в Премьер-Лиге — 0:2 в дерби Манчестера.

Сульшер по-прежнему верит, что ему по силам исправить ситуацию, но признает, что его команда слишком пассивна на футбольном поле.

"Нет, я не чувствую себя обреченным. У меня хорошие отношения с клубом. Пока я здесь, я хочу улучшать команду, хочу лучшего для "Манчестер Юнайтед". Несколько раз мы уже преодолевали сложные периоды".

"С момента предыдущего матча (против "Ливерпуля") для нас продолжается сложный отрезок. Мы отошли от своей привычной тактики и победили "Тоттенхэм", играя по другой схеме. Но независимо от схемы или стиля, мы все равно должны больше диктовать игру. Я могу взглянуть на себя и сказать, что это не тот футбол, который я хочу видеть от "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 08:00

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  1. kagawa 07.11.2021 09:48 # kagawa
    Худший в мире

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  2. lfclegenda 07.11.2021 09:31 # lfclegenda
    Байли Бисака Магваер + нет опорника разрушающего + тренер даун вот где проблемы у Мю .. всех их нужно гнать с клуба

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  3. apl-nash 07.11.2021 08:30 # apl-nash
    Бляяя, эпичный долдойоб этот ваш смеагол. Ну делай тот футбол, который хочешь видеть, ведь все условия же есть. Где б ещё найти такого уебана, да простят меня манкофаны

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  4. intellect 07.11.2021 08:14 # intellect
    Что посеешь то и пожнешь!

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