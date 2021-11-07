Фернандеш признал, что МЮ ниже уровнем, чем "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что его команда не соответствует уровню "Манчестер Сити".

В субботу "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:2 в дерби Манчестера. Итоговый счет не отражает того огромного преимущества, которым обладал "Сити", почти ничего не позволив Фернандешу и его партнерам во втором тайме.



Это поражение стало четвертым для "красных дьяволов" в шести последних матчах Премьер-Лиги, и Бруну вынужден признать, что в данный момент его команда не может тягаться с "горожанами".



"Нам нужно меньше слов и больше дела. Я опять говорю одно и то же: мы должны измениться, потому что подобное происходило уже слишком много раз. То, что мы делали, было недостаточно".



"Если мы хотим достичь того же уровня, что и они, тогда нам нужно делать больше, потому что они показали себя командой другого уровня".



"Каждый должен посмотреть на себя. Ты должен взглянуть в зеркало и подумать, что делаешь неправильно. Ты не можешь изменить характер кого-либо другого — ты должен взглянуть на себя и понять, что ты можешь улучшить", — цитирует Фернандеша BBC.