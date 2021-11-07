11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 7 октября, четырьмя поединками завершится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — УОТФОРД 17:00



"Арсенал" набрал хороший ход и сейчас не знает поражений уже девять матчей кряду во всех турнирах (7 побед, 2 ничьи). "Уотфорд" не забил ни одного гола в шести проигранных поединках этого сезона Премьер-Лиги, но в четырех оставшихся сделал это 12 раз. "Канониры" одержали 11 побед в 14 встречах с "шершнями" в рамках Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения).



Защитник "Арсенала" Киран Тирни приступил к тренировкам после травмы лодыжки. Гранит Джака остается в лазарете.



Защитники "Уотфорда" Франсико Сьерральта и Кико Фемения возобновили тренировки после повреждений. Эммануэль Деннис возвращается после матча дисквалификации. Чен Сема, Кристиан Кабаселе и Питер Этебо вне игры.



ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Эвертон" резко притормозил в последнее время и в воскресенье надеется избежать своего четвертого подряд поражения в Премьер-Лиге. Антонио Конте проведет свой первый матч чемпионата после назначения — его "Тоттенхэм" не может пробить в створ чужих ворот уже два часа и 16 минут игрового времени. "Ириски" одержали только одну победу в 17 последних встречах со "шпорам" в рамках Премьер-Лиги, что случилось в Лондоне в прошлом сезоне.



"Эвертон" по-прежнему вынужден обходиться без Йерри Мины, Андре Гомеша, Абдулая Дукуре и Доминика Калверт-Левина, но Люка Динь уже поправился.



"Тоттенхэму" устроит фитнес-тест для Брайана Хиля. Райан Сессеньон вне игры.



ЛИДС — ЛЕСТЕР 17:00



10 очков после 10 первых матчей — это худший старт сезона для "Лидса" в чемпионате с 2006/07. "Лестер" пропускал в каждом поединке этой кампании Премьер-Лиги, за исключением первого тура. "Лисы" одержали четыре победы в пяти последних выездах к "белым" в чемпионате — как и в 16 предыдущих.



"Лидс" снова не может рассчитывать на Люка Эйлинга, Робина Коха и Патрика Бэмфорда. Джейми Шеклтон и Хуниор Фирпо поправились.



"Лестер" все еще лишен Весле Фофана, Джеймса Джастина и Марка Олбрайтона. Рикарду Перейра решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



В 2021 календарном году "Вест Хэм" набрал 62 очка — больше только у "Манчестер Сити" и "Челси". "Ливерпуль" не знает поражений уже 25 матчей кряду во всех соревнованиях (18 побед, 7 ничьих), и это повторение клубного рекорда времен Боба Пэйсли. "Красные" ни разу не уступили в 10 последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге — с поражения 2:0 на "Аптон Парк" в январе 2016 (8 побед, 2 ничьи).



"Вест Хэм" наблюдает за состоянием Андрея Ярмоленко и Николы Влашича после матча Лиги Европы против "Генка".



"Ливерпуль" на месяц лишился Роберто Фирмино. Также травмированы Джо Гомес, Харви Эллиотт, Джеймс Милнер и Наби Кейта. Кертис Джонс, пропустивший матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", уже в порядке.