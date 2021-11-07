Тухель: "Бернли" украл у нас два очка, но я суперсчастлив"
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не печалит потеря двух очков в матче против "Бернли".
Диктуя игру почти весь матч и открыв счет усилиями Кая Хаверца в первом тайме, в итоге "Челси" остался без победы в домашнем противостоянии с "бордовыми" — 1:1.
Однако продемонстрированная игра более чем устроила Тухеля, а результат Томас списывает на невезение.
"Конечно, им повезло, но поэтому каждый и любит футбол, что здесь возможно выигрывать матчи подобным образом".
"Я останусь при своих ощущениях у бровки. У меня есть доказательство в виде статистики, которая говорит, что мы провели великолепный матч. Мне понравился наш настрой, темп и уровень концентрации".
"Это наш седьмой матч подряд. У нас были выездные матчи, матчи в Лиге Чемпионов, а играть против "Бернли" — команды, которая всегда верит в себя, выполняет длинные забросы в штрафную и около — не бывает легко".
"Мы забирали подборы и проделали большую невидимую работу, благодаря чему контролировали такого рода игру. Мы создали так много моментов, мы очень старались и сыграли великолепно".
"Поэтому я суперсчастлив. Такое бывает в футболе. Иногда тебе не везет, как нам сегодня, иногда кто-нибудь может украсть очки, и это невезение".
"Как я уже говорил, нам повезло не пропустить против "Брентфорда", а сегодня нам не повезло с результатом. Иногда такое бывает", — цитирует Тухеля Evening Standard.
07.11.2021 00:05
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Последние комментарии:
ИМПЕРАТОР!!!
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На речь Голума похоже, когда они проебали матч, но тот счастлив был.
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ахахаха что он несет? по моментам бернли даже мог выиграть если б родригес в конце побежал один на один
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