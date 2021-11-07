Тухель: "Бернли" украл у нас два очка, но я суперсчастлив"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не печалит потеря двух очков в матче против "Бернли".

Диктуя игру почти весь матч и открыв счет усилиями Кая Хаверца в первом тайме, в итоге "Челси" остался без победы в домашнем противостоянии с "бордовыми" — 1:1.



Однако продемонстрированная игра более чем устроила Тухеля, а результат Томас списывает на невезение.



"Конечно, им повезло, но поэтому каждый и любит футбол, что здесь возможно выигрывать матчи подобным образом".



"Я останусь при своих ощущениях у бровки. У меня есть доказательство в виде статистики, которая говорит, что мы провели великолепный матч. Мне понравился наш настрой, темп и уровень концентрации".



"Это наш седьмой матч подряд. У нас были выездные матчи, матчи в Лиге Чемпионов, а играть против "Бернли" — команды, которая всегда верит в себя, выполняет длинные забросы в штрафную и около — не бывает легко".



"Мы забирали подборы и проделали большую невидимую работу, благодаря чему контролировали такого рода игру. Мы создали так много моментов, мы очень старались и сыграли великолепно".



"Поэтому я суперсчастлив. Такое бывает в футболе. Иногда тебе не везет, как нам сегодня, иногда кто-нибудь может украсть очки, и это невезение".



"Как я уже говорил, нам повезло не пропустить против "Брентфорда", а сегодня нам не повезло с результатом. Иногда такое бывает", — цитирует Тухеля Evening Standard.