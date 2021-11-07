Тухель: "Бернли" украл у нас два очка, но я суперсчастлив"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не печалит потеря двух очков в матче против "Бернли".

Диктуя игру почти весь матч и открыв счет усилиями Кая Хаверца в первом тайме, в итоге "Челси" остался без победы в домашнем противостоянии с "бордовыми" — 1:1.

Однако продемонстрированная игра более чем устроила Тухеля, а результат Томас списывает на невезение.

"Конечно, им повезло, но поэтому каждый и любит футбол, что здесь возможно выигрывать матчи подобным образом".

"Я останусь при своих ощущениях у бровки. У меня есть доказательство в виде статистики, которая говорит, что мы провели великолепный матч. Мне понравился наш настрой, темп и уровень концентрации".

"Это наш седьмой матч подряд. У нас были выездные матчи, матчи в Лиге Чемпионов, а играть против "Бернли" — команды, которая всегда верит в себя, выполняет длинные забросы в штрафную и около — не бывает легко".

"Мы забирали подборы и проделали большую невидимую работу, благодаря чему контролировали такого рода игру. Мы создали так много моментов, мы очень старались и сыграли великолепно".

"Поэтому я суперсчастлив. Такое бывает в футболе. Иногда тебе не везет, как нам сегодня, иногда кто-нибудь может украсть очки, и это невезение".

"Как я уже говорил, нам повезло не пропустить против "Брентфорда", а сегодня нам не повезло с результатом. Иногда такое бывает", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Бернли, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 00:05

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  1. jirrort 07.11.2021 00:27 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  2. lahmatyj 07.11.2021 00:15 # lahmatyj
    На речь Голума похоже, когда они проебали матч, но тот счастлив был.

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  3. tursa 07.11.2021 00:06 # tursa
    ахахаха что он несет? по моментам бернли даже мог выиграть если б родригес в конце побежал один на один

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