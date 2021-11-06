"Норвич" уволил Фарке

Даниэль Фарке Даниэль Фарке покинул должность главного тренера "Норвича" после первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ранее в субботу "Норвич" отпраздновал победу 1:2 в гостях у другого новичка Премьер-Лиги "Брентфорда", но все равно остался в зоне вылета с пятью очками.

Этим результатом Фарке завершил свой период в клубе, который он тренировал с 2017 года, дважды повышаясь из Чемпионшипа.

Всего под руководством Даниэля "канарейки" провели 208 матчей, выиграв 87 из них.

Однако среди тренеров, которые провели 20+ матчей в Премьер-Лиге, 45-летний Фарке является четвертым худшим за все времена — лишь шесть побед в 49 поединках.

Теперь у клуба с "Кэрроу Роуд" будет международный перерыв, чтобы определиться с новым рулевым.


Метки Норвич, тренеры, Фарке

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 987

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.11.2021 00:08 # gerrard08
    Ясен хер это решение сформулировало после 7-0. Щас поперли, чтоб новый тренер перед хотя бы недели 2 успел бы потренить их пока сборные играют.

    (ответить)

  2. liverpool888 06.11.2021 23:54 # liverpool888
    Мой прогноз - клуб доверят Эллардайсу.
    Уберёт наивность и красоту, наладит защиту и будет отбирать очки у прямых конкурентов.

    (ответить)

  3. liverpool888 06.11.2021 23:52 # liverpool888
    А что они хотели, продав в летнее окно лидера Буэндиа и накупив игроков, которые не тянули по уровню АПЛ?
    Теперь ждите ухода Аронса и Кантуэлла, они будут самими интересными игроками в составе Норвича для клубов АПЛ.

    (ответить)

  4. high-malvern 06.11.2021 23:43 # high-malvern
    А кто первые трое?

    (ответить)

  5. jirrort 06.11.2021 23:41 # jirrort
    Епанутый клуб

    (ответить)

  6. irbis85 06.11.2021 23:30 # irbis85
    пацан к успеху шёл...и на тебе...

    (ответить)

  7. acceptodessa 06.11.2021 23:24 # acceptodessa
    Назревает рокировочка с олегом

    (ответить)

  8. chelsiukpro 06.11.2021 23:11 # chelsiukpro
    У них и так было запланироно уволить! Выграешь или проиграешь

    (ответить)

  9. madchester 06.11.2021 23:11 # madchester
    С логикой видать проблема там))

    (ответить)

  10. true-manc 06.11.2021 23:05 # true-manc
    Первый в истории тренер, уволенный из-за победы.
    Как же Норвич жестко палится, ору)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: