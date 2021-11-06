"Норвич" уволил Фарке
Даниэль Фарке покинул должность главного тренера "Норвича" после первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги.
Ранее в субботу "Норвич" отпраздновал победу 1:2 в гостях у другого новичка Премьер-Лиги "Брентфорда", но все равно остался в зоне вылета с пятью очками.
Этим результатом Фарке завершил свой период в клубе, который он тренировал с 2017 года, дважды повышаясь из Чемпионшипа.
Всего под руководством Даниэля "канарейки" провели 208 матчей, выиграв 87 из них.
Однако среди тренеров, которые провели 20+ матчей в Премьер-Лиге, 45-летний Фарке является четвертым худшим за все времена — лишь шесть побед в 49 поединках.
Теперь у клуба с "Кэрроу Роуд" будет международный перерыв, чтобы определиться с новым рулевым.
06.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Ясен хер это решение сформулировало после 7-0. Щас поперли, чтоб новый тренер перед хотя бы недели 2 успел бы потренить их пока сборные играют.
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Мой прогноз - клуб доверят Эллардайсу.
Уберёт наивность и красоту, наладит защиту и будет отбирать очки у прямых конкурентов.
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А что они хотели, продав в летнее окно лидера Буэндиа и накупив игроков, которые не тянули по уровню АПЛ?
Теперь ждите ухода Аронса и Кантуэлла, они будут самими интересными игроками в составе Норвича для клубов АПЛ.
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А кто первые трое?
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Епанутый клуб
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пацан к успеху шёл...и на тебе...
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Назревает рокировочка с олегом
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У них и так было запланироно уволить! Выграешь или проиграешь
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С логикой видать проблема там))
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Первый в истории тренер, уволенный из-за победы.
Как же Норвич жестко палится, ору)))
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