"Норвич" уволил Фарке

Даниэль Фарке покинул должность главного тренера "Норвича" после первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ранее в субботу "Норвич" отпраздновал победу 1:2 в гостях у другого новичка Премьер-Лиги "Брентфорда", но все равно остался в зоне вылета с пятью очками.



Этим результатом Фарке завершил свой период в клубе, который он тренировал с 2017 года, дважды повышаясь из Чемпионшипа.



Всего под руководством Даниэля "канарейки" провели 208 матчей, выиграв 87 из них.



Однако среди тренеров, которые провели 20+ матчей в Премьер-Лиге, 45-летний Фарке является четвертым худшим за все времена — лишь шесть побед в 49 поединках.



Теперь у клуба с "Кэрроу Роуд" будет международный перерыв, чтобы определиться с новым рулевым.