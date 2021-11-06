Сульшер: "Сделали большой шаг назад"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 0:2 в дерби от "Манчестер Сити" "большим шагом назад".

По словам Сульшера, у него было ощущение, что после унижения от "Ливерпуля" со счетом 0:5 его команда встала на путь исправления.



Однако в субботу "Юнайтед" проиграл дерби Манчестера, а показанный после перерыва беззубый футбол в исполнении "красных дьяволов" расстраивает Оле Гуннара.



"Конечно, это очень расстраивает. У нас было ощущение, что мы сделали шаг или два вперед после "Ливерпуля". В плане результата сегодня мы сделали большой шаг назад".



"Нам не нравится проигрывать таким образом. Когда ты проигрываешь против хорошей команды, ты хочешь видеть "Манчестер Юнайтед" лучше, чем были мы сегодня".



"Конечно, когда ты пропускаешь первый гол так рано, это значительно усложняет твою жизнь".



"Нам нужно больше диктовать игру, быть агрессивнее, но, конечно, нам противостояла очень хорошая команда, с которой это сложно делать".



"Когда мяч был у нас, они очень активно прессинговали, и нам не удавалось выходить на опасные позиции. Так что это не тот уровень, которому нам нужно соответствовать против хороших команд", — цитирует Сульшера The Independent.