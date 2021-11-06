Кин: "Это еще хуже, чем 0:5 от "Ливерпуля"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что поражение 0:2 от "Манчестер Сити" расстраивает его еще больше, чем недавний разгром 0:5 от "Ливерпуля".

В субботу "красные дьяволы" потерпели свое второе подряд домашнее поражение, вслед за "Ливерпулем" уступив и "Сити". Оба своих гола "горожане" забили еще до перерыва.

Кину кажется, что "Сити" играючи разобрался со своим соседом по городу. Рой считает, что "горожане" просто деклассировали "Юнайтед".

"Ощущение от этого поражения хуже, чем после "Ливерпуля".

"Это было так плохо. Разница в классе, мастерстве, принятии решений — практически во всем. Взрослое поколение привыкло говорить, что это игра мужчин против мальчиков, но "Юнайтед" так сильно уступал своему сопернику, что это невероятно".

"Это было спокойное уничтожение. "Манчестер Юнайтед" разрушили сегодня. Это было жестоко. "Сити" просто забавлялся с "Юнайтед" сегодня".

"Для себя я ставлю крест на этих игроках. Эти игроки вызываются в свои сборные. Я не могу понять, почему они так обороняются. Я сдаюсь", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 06.11.2021 21:34 # vyrentz
    Манчестер Юнайтед нанес больше ударов по своим воротам, чем в створ ворот соперника

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  2. slash-lfc 06.11.2021 21:18 # slash-lfc
    для скамо6лядей уже 0:5 на своей помойке не унижение, а должное. во времена настали уехехехехехехехе

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  3. frisby 06.11.2021 21:14 # frisby
    чего ноет этот кусок гавна? дайте ему потрениить - пусть покажет куколду бестрофейному как надо рулить памойкой

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