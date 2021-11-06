Кин: "Это еще хуже, чем 0:5 от "Ливерпуля"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что поражение 0:2 от "Манчестер Сити" расстраивает его еще больше, чем недавний разгром 0:5 от "Ливерпуля".

В субботу "красные дьяволы" потерпели свое второе подряд домашнее поражение, вслед за "Ливерпулем" уступив и "Сити". Оба своих гола "горожане" забили еще до перерыва.



Кину кажется, что "Сити" играючи разобрался со своим соседом по городу. Рой считает, что "горожане" просто деклассировали "Юнайтед".



"Ощущение от этого поражения хуже, чем после "Ливерпуля".



"Это было так плохо. Разница в классе, мастерстве, принятии решений — практически во всем. Взрослое поколение привыкло говорить, что это игра мужчин против мальчиков, но "Юнайтед" так сильно уступал своему сопернику, что это невероятно".



"Это было спокойное уничтожение. "Манчестер Юнайтед" разрушили сегодня. Это было жестоко. "Сити" просто забавлялся с "Юнайтед" сегодня".



"Для себя я ставлю крест на этих игроках. Эти игроки вызываются в свои сборные. Я не могу понять, почему они так обороняются. Я сдаюсь", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.