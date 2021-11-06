"Бернли" оставил "Челси" с очком

Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли", пропустив ответный гол в концовке — 1:1.

Впервые с сезона 2019/20 в старте "синих" на матч Премьер-Лиги появился Росс Баркли. Он, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Нголо Канте освежили состав относительно выезда к "Мальме" в Лиге Чемпионов.



Стартовый состав "бордовых" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Брентфордом".



"Челси" сразу же обрушил шквал атак на чужие ворота. На четвертой минуте только голкипер "Бернли" Ник Поуп остановил удар Хадсон-Одои — Каллум сразу же получил второй шанс, но его добивание оказалось неточным.



На седьмой минуте Хадсон-Одои выступил уже ассистентом, но после его подачи Андреас Кристенсен пробил головой неточно.



Хозяева давили и давили, регулярно напрягая Поупа, и в конце концов счет был открыт. Это случилось на 33-й минуте, когда Джеймс навесил с правого фланга на линию вратарской, а Кай Хаверц кивком головы направил мяч в ворота — 1:0.



Второй тайм начался с попадания в штангу Тиаго Силвы, на которого навешивал Джеймс. Вскоре Хаверц со считанных метров пробил над перекладиной.



"Челси" полностью контролировал игру, а "бордовым" нечем было ответить, однако разница в счете оставалась минимальной.



На 79-й минуте "синие" поплатились за то, что не смогли сделать счет комфортным. После заброса в штрафную Джей Родригес сделал скидку головой вдоль ворот на Матея Выдру, и тот ногой отправил мяч в цель — 1:1.



Хозяева активизировались, но время было уже на исходе. "Бернли" сохранил ничейный счет до финального свистка.



"Бернли" показал образцовую реализацию, использовав свой единственный в матче момент. "Челси" имел больше шансов забить и, как казалось, полностью контролировал игру, но пока ты ведешь в один гол, случиться может всякое.



"Челси" — "Бернли". Отчет о матче