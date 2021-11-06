"Бернли" оставил "Челси" с очком
Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли", пропустив ответный гол в концовке — 1:1.
Впервые с сезона 2019/20 в старте "синих" на матч Премьер-Лиги появился Росс Баркли. Он, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Нголо Канте освежили состав относительно выезда к "Мальме" в Лиге Чемпионов.
Стартовый состав "бордовых" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Брентфордом".
"Челси" сразу же обрушил шквал атак на чужие ворота. На четвертой минуте только голкипер "Бернли" Ник Поуп остановил удар Хадсон-Одои — Каллум сразу же получил второй шанс, но его добивание оказалось неточным.
На седьмой минуте Хадсон-Одои выступил уже ассистентом, но после его подачи Андреас Кристенсен пробил головой неточно.
Хозяева давили и давили, регулярно напрягая Поупа, и в конце концов счет был открыт. Это случилось на 33-й минуте, когда Джеймс навесил с правого фланга на линию вратарской, а Кай Хаверц кивком головы направил мяч в ворота — 1:0.
Второй тайм начался с попадания в штангу Тиаго Силвы, на которого навешивал Джеймс. Вскоре Хаверц со считанных метров пробил над перекладиной.
"Челси" полностью контролировал игру, а "бордовым" нечем было ответить, однако разница в счете оставалась минимальной.
На 79-й минуте "синие" поплатились за то, что не смогли сделать счет комфортным. После заброса в штрафную Джей Родригес сделал скидку головой вдоль ворот на Матея Выдру, и тот ногой отправил мяч в цель — 1:1.
Хозяева активизировались, но время было уже на исходе. "Бернли" сохранил ничейный счет до финального свистка.
"Бернли" показал образцовую реализацию, использовав свой единственный в матче момент. "Челси" имел больше шансов забить и, как казалось, полностью контролировал игру, но пока ты ведешь в один гол, случиться может всякое.
"Челси" — "Бернли". Отчет о матче
06.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
Кто-то ещё спрашивает, нахрена нужен Лукаку, который забивает только аутсайдерам. Вот как раз для таких матчей, когда нужно навтыкать три мяча и спокойно заканчивать. На такой херне и теряют чемпионат
(ответить)
ну это явно аналогия с игр пенсов при Лэмпи
тоже вроде норм игра, куча моментов и по итогу всос
Если станет тенденцией, то быть беде
(ответить)
По ходу пенсы приготовили сюрпрайз для Д.Мойеса
Сычёте о чем я м?
(ответить)
Пенсопидеры настолько зашкварные... Даже не интересно.
(ответить)
Опачки,там Лив Тайлер развелась оказывается.Пора билет до Лондона покупать, заодно и на матч ИМПЕРАТОРСИ схожу!
(ответить)
Ну что я могу сказать. Хуёво, что Бёрли оставил Челси с очком.
(ответить)
Если манки подходили к матчу скромно, понимая свою участь и надеялись на чудо, то пенси кукарекали до последнего, пока не заглотили.
А некоторые, самые упоротые и непробиваемый из них до сих пор харахорятся, лишь вызывая улыбку, похожую на улыбку умалишенного
(ответить)
ОЧКОЛСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
(ответить)
где бл*дь новость про увольнение?
(ответить)
Тем временем Брайтон выше юнайтед, у которых бруны, роны, дехеи и рашфорты
(ответить)
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал матч команды против "Бернли" (1:1) в 11-м туре АПЛ.
"Это были фантастические 90 минут. Такое может случиться в футболе. Вот почему всем нравится футбол - команда может взять очко, если другая забывает забить голы, которые заслуживает. Мы провели фантастический матч. Конечно, я разочарован. Если бы мы сыграли этот матч 100 раз, 99 раз мы бы выиграли. Сегодня мы не выиграл. Все решил бы второй гол. Это наша вина. Мы должны были забить", - приводит слова Тухеля ВВС.
Вот как оказывается. Забыли они
(ответить)
06.11.2021 20:29 #
naby-keita
Не забываем, что это Ноябрь.
Красный месяц для Чорли
Источник: http://fapl.ru/posts/89394/?c=1
Нормальные люди: в ноябре не дрочим!
Пенсы: в ноябре сосем!
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In David Moyes we trust!!!
(ответить)
залупИнсы чо с ееееееееебалом? ахахахахахахахахаха
(ответить)
Синие чушканы, че с ебалом?
(ответить)
Тухиль оут!!!
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Пздц лузерхуйцы горелые чушки
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На данный момент, Брайтон опускает Олега на 5 строчку...
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Ветка горелых пенсов
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Идиоты из щелси до сих пор играют в схеме конте.
В псж тухлый не играл в этой схеме .
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