"Бернли" оставил "Челси" с очком

Бернли Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли", пропустив ответный гол в концовке — 1:1.

Впервые с сезона 2019/20 в старте "синих" на матч Премьер-Лиги появился Росс Баркли. Он, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Нголо Канте освежили состав относительно выезда к "Мальме" в Лиге Чемпионов.

Стартовый состав "бордовых" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Брентфордом".

"Челси" сразу же обрушил шквал атак на чужие ворота. На четвертой минуте только голкипер "Бернли" Ник Поуп остановил удар Хадсон-Одои — Каллум сразу же получил второй шанс, но его добивание оказалось неточным.

На седьмой минуте Хадсон-Одои выступил уже ассистентом, но после его подачи Андреас Кристенсен пробил головой неточно.

Хозяева давили и давили, регулярно напрягая Поупа, и в конце концов счет был открыт. Это случилось на 33-й минуте, когда Джеймс навесил с правого фланга на линию вратарской, а Кай Хаверц кивком головы направил мяч в ворота — 1:0.

Второй тайм начался с попадания в штангу Тиаго Силвы, на которого навешивал Джеймс. Вскоре Хаверц со считанных метров пробил над перекладиной.

"Челси" полностью контролировал игру, а "бордовым" нечем было ответить, однако разница в счете оставалась минимальной.

На 79-й минуте "синие" поплатились за то, что не смогли сделать счет комфортным. После заброса в штрафную Джей Родригес сделал скидку головой вдоль ворот на Матея Выдру, и тот ногой отправил мяч в цель — 1:1.

Хозяева активизировались, но время было уже на исходе. "Бернли" сохранил ничейный счет до финального свистка.

"Бернли" показал образцовую реализацию, использовав свой единственный в матче момент. "Челси" имел больше шансов забить и, как казалось, полностью контролировал игру, но пока ты ведешь в один гол, случиться может всякое.

"Челси" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. leysan 06.11.2021 21:45 # leysan
    Кто-то ещё спрашивает, нахрена нужен Лукаку, который забивает только аутсайдерам. Вот как раз для таких матчей, когда нужно навтыкать три мяча и спокойно заканчивать. На такой херне и теряют чемпионат

    (ответить)

  2. don-antonio 06.11.2021 21:45 # don-antonio
    ну это явно аналогия с игр пенсов при Лэмпи
    тоже вроде норм игра, куча моментов и по итогу всос
    Если станет тенденцией, то быть беде

    (ответить)

  3. putintime 06.11.2021 21:41 # putintime
    По ходу пенсы приготовили сюрпрайз для Д.Мойеса
    Сычёте о чем я м?

    (ответить)

  4. zaeba1l 06.11.2021 21:41 # zaeba1l
    Пенсопидеры настолько зашкварные... Даже не интересно.

    (ответить)

  5. jirrort 06.11.2021 21:40 # jirrort
    Опачки,там Лив Тайлер развелась оказывается.Пора билет до Лондона покупать, заодно и на матч ИМПЕРАТОРСИ схожу!

    (ответить)

  6. golokante 06.11.2021 21:36 # golokante
    Ну что я могу сказать. Хуёво, что Бёрли оставил Челси с очком.

    (ответить)

  7. superperez101 06.11.2021 21:25 # superperez101
    Если манки подходили к матчу скромно, понимая свою участь и надеялись на чудо, то пенси кукарекали до последнего, пока не заглотили.
    А некоторые, самые упоротые и непробиваемый из них до сих пор харахорятся, лишь вызывая улыбку, похожую на улыбку умалишенного

    (ответить)

  8. hammersmith 06.11.2021 21:23 # hammersmith
    ОЧКОЛСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

    (ответить)

  9. manutd-20champ 06.11.2021 21:22 # manutd-20champ
    где бл*дь новость про увольнение?

    (ответить)

  10. superperez101 06.11.2021 21:21 # superperez101
    Тем временем Брайтон выше юнайтед, у которых бруны, роны, дехеи и рашфорты

    (ответить)

  11. chelsea-69 06.11.2021 21:21 # chelsea-69
    Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал матч команды против "Бернли" (1:1) в 11-м туре АПЛ.

    "Это были фантастические 90 минут. Такое может случиться в футболе. Вот почему всем нравится футбол - команда может взять очко, если другая забывает забить голы, которые заслуживает. Мы провели фантастический матч. Конечно, я разочарован. Если бы мы сыграли этот матч 100 раз, 99 раз мы бы выиграли. Сегодня мы не выиграл. Все решил бы второй гол. Это наша вина. Мы должны были забить", - приводит слова Тухеля ВВС.


    Вот как оказывается. Забыли они

    (ответить)

  12. lfc-krr 06.11.2021 21:21 # lfc-krr
    06.11.2021 20:29 #
    naby-keita

    Не забываем, что это Ноябрь.
    Красный месяц для Чорли

    Источник: http://fapl.ru/posts/89394/?c=1

    Нормальные люди: в ноябре не дрочим!
    Пенсы: в ноябре сосем!

    (ответить)

  13. jirrort 06.11.2021 21:20 # jirrort
    In David Moyes we trust!!!

    (ответить)

  14. frisby 06.11.2021 21:18 # frisby
    залупИнсы чо с ееееееееебалом? ахахахахахахахахаха

    (ответить)

  15. acceptodessa 06.11.2021 21:17 # acceptodessa
    Синие чушканы, че с ебалом?

    (ответить)

  16. chebrec 06.11.2021 21:13 # chebrec
    Тухиль оут!!!

    (ответить)

  17. quavo 06.11.2021 21:11 # quavo
    Пздц лузерхуйцы горелые чушки

    (ответить)

  18. bushwacka 06.11.2021 21:10 # bushwacka
    На данный момент, Брайтон опускает Олега на 5 строчку...

    (ответить)

  19. superperez101 06.11.2021 21:08 # superperez101
    Ветка горелых пенсов

    (ответить)

  20. chr1s8rown 06.11.2021 21:06 # chr1s8rown
    Идиоты из щелси до сих пор играют в схеме конте.
    В псж тухлый не играл в этой схеме .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: