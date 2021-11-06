Гвардиола не расстроился, что "Сити" забил только два гола в дерби

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не расстроился от того, что его команда забила только два гола "Манчестер Юнайтед".

"Сити" весьма уверенно выиграл субботнее дерби Манчестера на "Олд Траффорд", оба своих гола забив до перерыва — 0:2.



Во втором тайме "горожане" сыграли прагматично, сведя на нет моменты у противника, но и сами создали лишь пару-тройку реальных шансов. Впрочем, Гвардиола ничуть не расстраивается.



"Все нормально. Я так требователен, мы так требовательны к себе, но я очень доволен. Такой матч нам и нужен был".



"Они ("Манчестер Юнайтед") так опасны. Поэтому нам требовалось сохранять контроль над игрой. Если вы позволите им разбежаться на "Олд Траффорд", то это может быть чревато, как и на "Энфилде". Они заточены под это".



"Мы сделали счет 2:0, и игра была комфортной для нас во всем. Я чувствовал, что мне не нужно ничего менять", — сообщил Гвардиола Sky Sports.