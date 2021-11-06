Клоппу "очень нравится" Боуэн

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему "очень нравится" вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн.

24-летний Боуэн, как и "Вест Хэм" в целом, очень убедительно проводит этот сезон. Джаррод забил два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Однако привлечь внимание "Ливерпуля" Боуэн мог раньше. Еще минувшим летом пресса сообщала, что "красные" рассматривают Джаррода в качестве своей трансферной цели.



В преддверии воскресного выезда к "молотобойцам" Клопп дал понять, что эти слухи могут быть правдивы.



"Мне очень нравится Боуэн. Он значительно прибавил после перехода из "Халла", и ему не потребовалось много времени, чтобы показать, каким игроком он может быть в Премьер-Лиге. Он сделал большие шаги", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.