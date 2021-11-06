Клоппу "очень нравится" Боуэн
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему "очень нравится" вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн.
24-летний Боуэн, как и "Вест Хэм" в целом, очень убедительно проводит этот сезон. Джаррод забил два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.
Однако привлечь внимание "Ливерпуля" Боуэн мог раньше. Еще минувшим летом пресса сообщала, что "красные" рассматривают Джаррода в качестве своей трансферной цели.
В преддверии воскресного выезда к "молотобойцам" Клопп дал понять, что эти слухи могут быть правдивы.
"Мне очень нравится Боуэн. Он значительно прибавил после перехода из "Халла", и ему не потребовалось много времени, чтобы показать, каким игроком он может быть в Премьер-Лиге. Он сделал большие шаги", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
06.11.2021 18:00
Просмотров: 674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередная гомосятината в исполнение лгбт-активиста клопки. надеюсь, этого скузнявого педика застрелят когда-нибудь
(ответить)
Пздц тут ипланы херню пишут в комментах.побитые жизнью гандоны.больные хули
(ответить)
Я так и знал. Я догадывался, что Клоп является гомосеком. Ну не может вся команда и болельщики быть пидорами, а тренер - натуралом. Походу скоро объявят о помолвке.
(ответить)
походу скоро Герр сделает каминг-аут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий