Клоппу "очень нравится" Боуэн

Джаррод Боуэн Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему "очень нравится" вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн.

24-летний Боуэн, как и "Вест Хэм" в целом, очень убедительно проводит этот сезон. Джаррод забил два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.

Однако привлечь внимание "Ливерпуля" Боуэн мог раньше. Еще минувшим летом пресса сообщала, что "красные" рассматривают Джаррода в качестве своей трансферной цели.

В преддверии воскресного выезда к "молотобойцам" Клопп дал понять, что эти слухи могут быть правдивы.

"Мне очень нравится Боуэн. Он значительно прибавил после перехода из "Халла", и ему не потребовалось много времени, чтобы показать, каким игроком он может быть в Премьер-Лиге. Он сделал большие шаги", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Боуэн, Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 06.11.2021 19:08 # true-manc
    очередная гомосятината в исполнение лгбт-активиста клопки. надеюсь, этого скузнявого педика застрелят когда-нибудь

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  2. liverbro 06.11.2021 18:54 # liverbro
    Пздц тут ипланы херню пишут в комментах.побитые жизнью гандоны.больные хули

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  3. kcuf 06.11.2021 18:39 # kcuf
    Я так и знал. Я догадывался, что Клоп является гомосеком. Ну не может вся команда и болельщики быть пидорами, а тренер - натуралом. Походу скоро объявят о помолвке.

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  4. slash-lfc 06.11.2021 18:22 # slash-lfc
    походу скоро Герр сделает каминг-аут

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